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Впервые в истории экономика теряет самый необходимый для ее роста ресурс

Мировая экономика 03 Июл 2018
Впервые в истории экономика теряет самый необходимый для ее роста ресурс
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  • Впервые в истории экономика теряет самый необходимый для ее роста ресурс  CИА

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