Вперед в прошлое: Украина стремится выйти на уровень 2013 года в 2021 году

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

«На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года — то эта цифра — 15,75%(…) Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года. По первому «бюджетному» сценарию — в 2021 году, а по второму — в 2020 году», — рассказал Титарчук.Золотарев: Две трети украинского ВВП находятся в «тени»

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Он отметил, что реформы, которые сейчас осуществляет министерство экономики, украинцы ощутят через несколько лет.

«Они имеют отложенный во времени эффект — становятся ощутимы на второй, на третий год», — подчеркнул замминистра.

Он также рассказал, что в 2015 году ВВП составил минус 9,8%, однако в 2017 году уже наметился рост ВВП.

Ранее эксперты заявляли, что рост украинского ВВП недостаточен.

«Проблема Украины, как и многих других стран бывшего Советского Союза, состоит в том, что в то время, когда с 1990 года мировая экономика, мировой ВВП увеличился в более, чем два раза, украинская экономика не то, что не увеличилась, а находится на уровне 1991 года — то есть на том уровне, с которого она начала падения», — отмечал в интервью изданию Ukraina.ru исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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