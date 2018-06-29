Возвращать товар придется в упаковке, зато не нужен паспорт: что меняется в законе о защите прав потребителей?

По новым правилам потребители, производители и продавцы начнут жить с 23 декабря. Депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Наталия Жибуль рассказывает:





— Работа над документом велась по трем направлениям. Во-первых, необходимо было привести законодательство в соответствие с регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Во-вторых, внести изменения, которые требовала правоприменительная практика, — дать четкие ответы на вопросы, с которыми сталкивались потребители, изготовители, продавцы. В-третьих, привести закон в соответствие с другими законодательными актами — к примеру, Банковским кодексом, Кодексом о культуре и так далее.

Некоторые поправки были продиктованы временем. Все большую популярность набирает электронная коммерция: люди заказывают и оплачивают товары

и услуги через интернет. Было скорректировано определение термина “документ, подтверждающий факт приобретения товара, выполнения работы, оказания услуги”: здесь исключили устаревшие понятия — к примеру, квитанция к отрывному талону — и ввели новые: документы, которые подтверждают оплату через интернет, банкоматы и прочее. Еще одно новшество, касающееся онлайн-покупок, связано с формой предоставления информации о товаре, говорит Наталия Жибуль:

— Это требования к шрифту, которым указывается цена товара при его продаже через интернет. Обычно рекламу дают большим шрифтом, а условия покупки, цену — очень мелким. По новым же нормам эта информация должна быть указана шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании товара, работы, услуги.

В последние пару лет наши предприниматели били в набат из-за участившихся случаев потребительского экстремизма: люди нередко пытаются вернуть в магазин бывшие в употреблении вещи. При этом качество изначально нареканий не вызывало. К примеру, зачастую “героями” таких историй становятся вечерние платья и мужские костюмы — их приносят на следующий день после покупки, и хотя этикетка на месте, видны следы носки или от вещи пахнет потом и сигаретами. Наталия Жибуль объясняет, что хотя подобное и происходит, вряд ли это явление можно назвать массовым:

— В части возврата товара изменения есть — теперь покупатель обязан возвращать качественную вещь в упаковке, которая была при покупке. Изменения затронули также дорогостоящие и технически сложные товары. По истечении 30 дней после их приобретения потребитель вправе заявить требование о замене или возврате такой покупки в двух случаях: при выявлении существенного недостатка или при нарушении сроков безвозмездного ремонта.

gavrusheva@sb.by

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