Возобновление экономической деятельности, деньги от МВФ, запрет Узбекистаном кыргызского цемента — Tazabek

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 27 апреля по 3 мая.
Поэтапное возобновление экономической деятельности: Кому разрешат работать с 1, с 11 и с 21 мая?
Правительство озвучило, какие виды экономической деятельности заработают с 1, с 11 и с 21 мая.
Э.Асрандиев озвучил, когда кафе и рестораны смогут полностью работать
На сегодня деятельность кафе и ресторанов разрешена только в части доставки, сообщил 29 апреля вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на брифинге в правительстве.
Это же полный бред, не будут же строители всю зарплату тратить на такси, — депутат
Депутат Тынчтыкбек Конушбаев 30 апреля в ходе заседания Жогорку Кенеша спросил, какие конкретно работы в строительном секторе с 1 мая возобновятся.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что все виды деятельности в строительстве начнут свою работу.
«Вы все в курсе, что в строительном секторе много рабочих, как они будут добираться до работы? Ведь автобусы и троллейбусы начнут ходить только с 10 мая», — сказал депутат.
Премьер ответил, что, во-первых, предполагалось, что руководство компаний должно организовать транспорт для своих рабочих. «Во-вторых, чтобы люди добирались до своей работы, запустили такси», — сказал он.
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Сотрудница одного из комбанков ошибочно перевела 2 млн рублей в Россию — какое решение вынес суд?
Первомайский районный суд города Бишкек 24 марта 2020 года вынес решение по уголовному делу в отношении обвиняемой М.А.М (1995 года рождения). Об этом говорится в постановлении суда.
Такси Бишкека возобновили работу
По данным мэрии Бишкека, 1 мая городские таксомоторные службы возобновили работу. Теперь в случае необходимости горожане могут передвигаться на такси, но придерживаясь правил безопасности.
Депутат – премьеру М.Абылгазиеву о своем коллеге: Он в первую очередь депутат, а не мукомол, будьте осторожны
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 30 апреля 2020 года предоставил информацию в Жогорку Кенеше о проводимой правительством работе.
Дефицита по основным видам продуктов питания на сегодня нет. По ценам наблюдается небольшое повышение, сказал он.
Депутат – премьеру М.Абылгазиеву: Выделяемые МВФ $456 млн – это долг?
Депутат ЖК Исхак Пирматов («Бир Бол») 30 апреля 2020 года на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался, являются ли выделяемые МВФ средства в $456 млн долгом.
На что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что некоторая часть является грантовыми средствами, а некоторая – кредиты, но процентная ставка маленькая. Это необходимо детально рассмотреть, сказал он.
С завтрашнего дня Узбекистан вводит запрет на ввоз кыргызстанского цемента, — депутат
С завтрашнего дня Узбекистан вводит запрет на ввоз к ним цемента, это окажет отрицательное воздействие на экономику. Какое решение предлагает правительство?» — спросил 30 апреля 2020 года на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.
В правительстве рассказали, когда будут работать гостиницы, рестораны и международные организации
После того, как был оглашен поэтапный план введения в течение мая 2020 года в действие ряда экономических видов деятельности, издание Tazabek попросило читателей отправить свои вопросы. Мы их перенаправили в правительство.
Михаил Левин спросил, когда начнут работать гостинцы и рестораны.
Ответ правительства: Деятельность указанных видов ранее была ограничена в режиме чрезвычайной ситуации. Согласно концепции поэтапного возобновления деятельности, для указанных сфер предусмотрено возобновления с 1 июня 2020 года.
Возобновление экономической деятельности: Кто начнет работать с 1 мая?
В связи с продлением режима чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Жалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая 2020 года разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности.
Так, с 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
1. Сфера промышленности и производства:
— энергетическая промышленность;
— химическая и нефтегазовая промышленность;
— машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;
— горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;
— текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
— мебельная промышленность;
— производство строительных материалов;
— и другие виды промышленности и производства.
2. Сфера строительства:
— объекты строительства;
— подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
— сопутствующие работы и услуги.
3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
— техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;
— вулканизация и балансировка шин;
— мойка и химическая чистка.
4. Услуги частных и государственных нотариусов.
5. Сфера торговли:
— интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;
— оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);
— оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;
— магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.
6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).
7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более 2-х человек).
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