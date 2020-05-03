Возобновление экономической деятельности, деньги от МВФ, запрет Узбекистаном кыргызского цемента — Tazabek

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek, подводя итоги недели, публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за период с 27 апреля по 3 мая.

Поэтапное возобновление экономической деятельности: Кому разрешат работать с 1, с 11 и с 21 мая?

Правительство озвучило, какие виды экономической деятельности заработают с 1, с 11 и с 21 мая.

Э.Асрандиев озвучил, когда кафе и рестораны смогут полностью работать

На сегодня деятельность кафе и ресторанов разрешена только в части доставки, сообщил 29 апреля вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на брифинге в правительстве.

Это же полный бред, не будут же строители всю зарплату тратить на такси, — депутат

Депутат Тынчтыкбек Конушбаев 30 апреля в ходе заседания Жогорку Кенеша спросил, какие конкретно работы в строительном секторе с 1 мая возобновятся.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что все виды деятельности в строительстве начнут свою работу.

«Вы все в курсе, что в строительном секторе много рабочих, как они будут добираться до работы? Ведь автобусы и троллейбусы начнут ходить только с 10 мая», — сказал депутат.

Премьер ответил, что, во-первых, предполагалось, что руководство компаний должно организовать транспорт для своих рабочих. «Во-вторых, чтобы люди добирались до своей работы, запустили такси», — сказал он.

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Сотрудница одного из комбанков ошибочно перевела 2 млн рублей в Россию — какое решение вынес суд?

Первомайский районный суд города Бишкек 24 марта 2020 года вынес решение по уголовному делу в отношении обвиняемой М.А.М (1995 года рождения). Об этом говорится в постановлении суда.

Такси Бишкека возобновили работу

По данным мэрии Бишкека, 1 мая городские таксомоторные службы возобновили работу. Теперь в случае необходимости горожане могут передвигаться на такси, но придерживаясь правил безопасности.



Депутат – премьеру М.Абылгазиеву о своем коллеге: Он в первую очередь депутат, а не мукомол, будьте осторожны

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 30 апреля 2020 года предоставил информацию в Жогорку Кенеше о проводимой правительством работе.

Дефицита по основным видам продуктов питания на сегодня нет. По ценам наблюдается небольшое повышение, сказал он.

Депутат – премьеру М.Абылгазиеву: Выделяемые МВФ $456 млн – это долг?

Депутат ЖК Исхак Пирматов («Бир Бол») 30 апреля 2020 года на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался, являются ли выделяемые МВФ средства в $456 млн долгом.

На что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что некоторая часть является грантовыми средствами, а некоторая – кредиты, но процентная ставка маленькая. Это необходимо детально рассмотреть, сказал он.

С завтрашнего дня Узбекистан вводит запрет на ввоз кыргызстанского цемента, — депутат

С завтрашнего дня Узбекистан вводит запрет на ввоз к ним цемента, это окажет отрицательное воздействие на экономику. Какое решение предлагает правительство?» — спросил 30 апреля 2020 года на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

В правительстве рассказали, когда будут работать гостиницы, рестораны и международные организации

После того, как был оглашен поэтапный план введения в течение мая 2020 года в действие ряда экономических видов деятельности, издание Tazabek попросило читателей отправить свои вопросы. Мы их перенаправили в правительство.

Михаил Левин спросил, когда начнут работать гостинцы и рестораны.

Ответ правительства: Деятельность указанных видов ранее была ограничена в режиме чрезвычайной ситуации. Согласно концепции поэтапного возобновления деятельности, для указанных сфер предусмотрено возобновления с 1 июня 2020 года.

Возобновление экономической деятельности: Кто начнет работать с 1 мая?

В связи с продлением режима чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Жалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая 2020 года разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности.

Так, с 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера промышленности и производства:

— энергетическая промышленность;

— химическая и нефтегазовая промышленность;

— машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;

— горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;

— текстильная и кожевенно-обувная промышленность;

— мебельная промышленность;

— производство строительных материалов;

— и другие виды промышленности и производства.

2. Сфера строительства:

— объекты строительства;

— подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;

— сопутствующие работы и услуги.

3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

— техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;

— вулканизация и балансировка шин;

— мойка и химическая чистка.

4. Услуги частных и государственных нотариусов.

5. Сфера торговли:

— интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;

— оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);

— оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;

— магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.

6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).

7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более 2-х человек).

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