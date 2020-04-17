Возможность: стать участником бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка

В этом году отбор в бизнес-инкубатор казанского ИТ-парка впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом в своих соцсетях рассказал глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

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В отборе могут принять участие проекты в сфере информационных технологий: мобильные разработки, электронная коммерция, информационная безопасность, технологии искусственного интеллекта, робототехника, обработка и хранение больших данных, виртуальная и дополненная реальность и другие. Стадия развития проекта не имеет значения — это может быть идея или бизнес с первыми продажами.

Для участия нужно до 10 мая оставить заявку на сайте (участие бесплатное). После этого организаторы сформируют шорт-лист проектов и опубликуют его на сайте 13 мая. Второй этап пройдет 16−17 мая онлайн. Проекты, успешно прошедшие отбор и заключившие соглашение с бизнес-инкубатором, получат экспертную поддержку, место в оборудованном офисе, бухгалтерское и юридическое сопровождение, частное и государственное финансирование, PR-поддержку и многие другие бонусы.

Получить более подробную информацию и консультацию можно по телефону +7 (927) 452-90-86 или по почте [email protected]

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