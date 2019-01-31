Возле ЦИК скончался бывший народный депутат. Новости политики — Деловая столица

Депутат Верховной Рады второго созыва скончался 31 января на улице в Киеве
Депутата умер от сердечного приступа, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.
Отмечается, что мужчина умер прямо на улице под зданием ЦИК. Он направлялся в Центризбиркома по своим делам.
Вдруг мужчине стало плохо, очевидцы вызвали «скорую», но врачи констатировали смерть.
По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Мужчине на вид примерно 60 лет.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.
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