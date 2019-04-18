Возглавить Минюст. Что ищет юрист Коломойского в Конституционном суде. Новости политики

Неформальный куратор штаба Владимира Зеленского Андрей Богдан попадает под ограничения люстрации и не может работать на государственной службе, поэтому и пытается «решить вопрос» через Конституционный суд

АНдрей Богдан: Фото: dniprograd.org

По информации СМИ, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 г. В графе «заказчик пропуска» для Богдана значится «1 прийм.» (первая приемная, то есть приемная председателя суда Станислава Шевчука).

Дело о конституционности отдельных положений Закона «Об очистке власти» (люстрации) рассматривается судом уже четыре года, а очередное закрытое заседание относительно соответствия люстрации Конституции назначено на 18 апреля.

Если говорить о букве закона, то по действующему акту «Об очистке власти» Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024 г.). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Интересно, что до работы в правительстве Азарова Богдан довольно долго работал с командой Виктора Ющенко, куда его привел коллега и экс-заместитель главы Секретариата президента Игорь Пушкин. Тогда же будущий юрист Коломойского впервые принял участие в выборах в парламент — в 2007 г. он был № 93 избирательного списка блока «Наша Украина — Народная самооборона», параллельно представляя в судах интересы блока и его неформального лидера — президента Ющенко. После выборов он работал заместителем министра юстиции Николая Онищука, обеспечивая реализацию государственной правовой политики в сфере борьбы с коррупцией, которой он занимался и при президенте Януковиче.

Во времена президентства Януковича на должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики Богдана назначил Николай Азаров 17 марта 2010 г., уволил его 14 февраля 2011 г. своим указом президент Виктор Янукович. Второй раз Азаров назначил Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 г., а уволил уже премьер-министр Арсений Яценюк после Революции достоинства 5 марта 2014 г. «по собственному желанию».

В упомянутом законе о люстрации четко говорится, что должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. Кроме этого, Богдан фигурирует в отчете Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции о результатах сбора и обобщения информации по реализации Закона «Об очистке власти» как лицо, у которого «обнаружены критерии люстрации».

Здесь важно помнить, что Богдан, не имея официального статуса в штабе Зеленского, проводит консультации и встречи от имени кандидата в президенты. В декабре прошлого года он вместе с командой «95 квартала» провел четыре дня в Израиле, где, как известно, в последнее время живет Игорь Коломойский, с которым Богдан сотрудничает уже пять лет Так, в 2014 г. он стал советником губернатора Днепропетровской области, позднее был одним из адвокатов Геннадия Корбана, близкого соратника олигарха.

Богдан предсказуемо отказался отвечать на вопрос, какова была цель его посещения Конституционного суда, и заверил, что не просил Зеленского о своем назначении на любую должность, но это, разумеется, еще ничего не значит. Учитывая профессиональный бекграунд Богдана и короткую скамейку запасных команды Зеленского-Коломойского, потенциально есть несколько должностей, которые могли бы соответствовать амбициям юриста Коломойского.

Во-первых, это кресло генпрокурора. Одна из ключевых должностей как в юридической системе, так и в государстве, которую можно использовать и в правильном ключе, создавая все условия для появления весомых результатов в резонансных делах, и в деструктивном — как «дубинку» против оппонентов как Зеленского, так и Коломойского. Но если Богдан действительно намерен занять главный кабинет на Резницкой, то одного решения президента здесь будет недостаточно, ведь утверждает генпрокурора парламент, договориться с большинством которого будет непросто как сейчас, так и после осенних выборов.

Во-вторых, это должность, на первый взгляд менее важная, чем предыдущая — заместитель главы Администрации президента, курирующий юридические вопросы. Замглавы АП имеет очень значительное влияние, в частности, на судебную систему. Тут можно вспомнить хотя бы Андрея Портнова, по сути формировавшего судебную систему при Януковиче, и Алексея Филатова, ответственного за судебную реформу уже при Порошенко.

В-третьих, это может быть должность в Высшем совете правосудия, в котором президент имеет свою квоту. Степень влияния этого органа на судебную систему Украины трудно переоценить — без его одобрения не может быть назначен или уволен ни один судья.

Судя по всему, шансы на отмену люстрационного закона судьями КС довольно высоки — в этом заинтересовано много влиятельных политиков, а теперь и потенциальный президент Зеленский, среди людей которого немало прошедших люстрацию. Время покажет, какое применение в команде Зеленского найдет себе Богдан, но с уверенностью можно сказать, что он будет занимать не последнее место.





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