Восточный базар в виртуальном пространстве

Восточный базар в виртуальном пространстве



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Oct-22, 2018 / 17:10:31

Восточный базар в виртуальном пространстве

На видеоселекторном совещании 27 февраля 2018 года, посвященном анализу исполнения поставленных задач по увеличению экспорта и сокращению импорта, Президентом, в частности, было указано на необходимость внедрения современных механизмов продажи продукции за рубеж через электронные торговые площадки. Им также было дано поручение с 1 января 2019 года запустить совместно с Южной Кореей Национальную электронную торговую площадку Узбекистана, позволяющую реализовать товары отечественных предприятий-экспортеров зарубежным покупателям. Также была поставлена задача сформировать электронную базу данных о предприятиях-экспортерах, создать их электронные паспорта, содержащие необходимую информацию, в том числе о производимой ими продукции и объеме экспорта.

В Постановлении Президента «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года Минвнешторгу совместно с Центробанком было поручено организовать переговоры с ведущими зарубежными торговыми площадками (eBay, Amazon и др.), платежными системами, в том числе PayPal и по их итогам внести предложения по созданию возможностей для отечественных субъектов предпринимательства осуществлять реализацию товаров и услуг и проведение международных расчетов с применением данных площадок и систем. Постановлением утверждена «Программа мер по развитию электронной коммерции на 2018-2021 годы» .

Предполагается, что предоставление субъектам предпринимательства права осуществлять экспорт товаров и услуг посредством электронных торговых площадок в сети интернет, расширит их возможности для выхода со своей продукцией на большее количество рынков и будет способствовать росту экспортных поставок и достижению положительных показателей во внешней торговле.

Электронные торговые площадки

Электронная торговая площадка технически является сайтом в интернете, на котором размещается информация о продаваемых товарах и где созданы технические возможности для заключения сделок между продавцами и покупателями, а также для проведения финансово-торговых транзакций в режиме онлайн.

В соответствии с международной практикой, государство обычно не выступает в роли организатора, тем более создателя электронной площадки, а занимается, в основном, созданием инфраструктурных и нормативных возможностей, среды для развития электронной коммерции, стимулирует частную инициативу.

Создатель площадки за предоставление возможности совершать торговые операции на ней взимает определенную комиссию в виде процента от стоимости проводимых операций (транзакций) либо доступ оплачивается фиксированной суммой, не зависящей от проводимых операций, либо создатель площадки получает прибыль только от размещения на ней рекламных материалов.

Площадки могут создаваться как покупателями для привлечения компаний-поставщиков и создания благоприятной конкурентной среды для закупок, так и продавцами для расширения доступа к своей продукции со стороны потенциальных покупателей, а также создаваться третьей стороной для того, чтобы свести на них как продавцов, так и покупателей.

При этом существуют следующие разновидности системы электронной торговли: между частными предприятиями – В2В, между частными лицами – С2С, между продавцами-предприятиями и частными лицами – В2С и между частными предприятиями и государственными ведомствами – B2G, в основном, для госзакупок. Торговля на электронных площадках выгодна всем участникам рынка, так как позволяет им снизить издержки, по сравнению с обычной торговлей.

В мире наибольшее распространение получили площадки, создаваемые третьей стороной по схеме В2С, так называемые интернет-магазины. Гигантами мировой интернет-торговли считаются электронные торговые площадки (или сайты) компаний Amazon (США) и Alibaba (КНР).

Развитие электронных торговых площадок, особенно на начальном этапе, нацелено в первую очередь на стимулирование малого и среднего бизнеса в стране. Наладить экспорт товаров с помощью онлайн-ретейлеров удалось только китайской Alibaba Group за счет огромного внутреннего рынка и производственного потенциала. При этом Amazon, в основном, ориентируется на внутренний американский рынок, а для перспективных стран в других регионах созданы отдельные ответвления сайта, например, amazon.de (Германия), amazon.fr (Франция) и т.д.

Модель развития Amazon, как и остальных частных онлайн-площадок, предполагает увеличение собственной прибыли, продвижение наиболее конкурентоспособных по цене товаров вне зависимости от их страны производства. При этом для доставки товаров клиентам Amazon используется два способа: направление каждой единицы товара клиенту из страны-производителя по факту продажи либо отгрузка крупной партии в склады Amazon в США для более быстрой доставки клиенту по мере продажи товара (при этом взимается комиссия, которая порой доходит до 30% стоимости товара).

Стоит отметить, что для продажи своих товаров можно открыть свой магазин, но он будет неизвестен большинству потенциальных покупателей, так как заходить в маленький магазин невыгодно, в нем нет широкого выбора товаров. Поэтому многие торговцы арендуют место в большом торговом центре, где много покупателей и, следовательно, выше вероятность продажи товара. Так и в электронной коммерции – создать свою электронную торговую площадку можно, но более эффективно выставлять свой товар на уже созданных и известных во всем мире электронных торговых площадках, таких как Amazon, Alibaba и другие.

Электронные торговые площадки в Узбекистане

Сразу отметим, что в настоящее время в Узбекистане не функционирует полноценная торговая электронная площадка, представляющая обширный спектр услуг, схожих с услугами, имеющимися на площадках Amazon.com, eBay.com, AliExpress.com и других.

В мае 2016 года Министерством внешней торговли (в то время МВЭСИТ) была презентована электронная внешнеторговая площадка UzTrade (tradeuzbekistan.com), которая была разработана МВЭСИТ совместно с проектом ПРООН «Содействие развитию торговли» в целях продвижения на экспорт продукции национальных производителей. UzTrade была представлена как первая в своем роде электронная внешнеторговая платформа Узбекистана, на которой любое предприятие может создать страницу с информацией о своей продукции.

АО UzTrade входит в организационную структуру Министерства внешней торговли, которое является его единственным учредителем и владеет 100% акций компании. АО UzTrade созданы торговые дома в Москве, Минске, Киеве, Баку, Астане, Душанбе, Нью-Йорке, Париже, Софии, Риге, Нью-Дели, Стамбуле, Мазари-Шарифе. Находятся на стадии регистрации торговые дома в Берлине, Сеуле, Оше, Тбилиси, Санкт-Петербурге. Планируется открытие домов в Англии, ОАЭ, Японии и Сингапуре.

В бизнес-плане АО UzTrade на 2018 год указано, что на компанию возложены функции и задачи по активному продвижению на экспорт продукции, пользующейся устойчивым спросом на внешних рынках за счет предварительного заказа на их производство на отечественных предприятиях, в том числе малого бизнеса и частного предпринимательства. В стратегии развития компании на 2018 год, в числе других задач, определены «размещение и позиционирование отечественной продукции, в том числе продукции малого и частного бизнеса, с указанием таких параметров, как цена, тип (вид), условия поставки и другие свойственные характеристики отечественной продукции на электронной торговой площадке Trade Uzbekistan, а также иностранных торговых площадках, как Alibaba.com, All.biz и др.

В разделе «Электронная коммерция» каталога Национальной информационно-поисковой системы www.uz представлены более 80 веб-сайтов, которые ведут свою деятельность в сфере электронной коммерции. Кроме этого, в соответствии с Перечнем действующих юридических лиц с кодом «Розничная торговля по почте и через интернет» данным видом деятельности в настоящее время занимает порядка 30 фирм.

Деятельность интернет-магазинов в доменной зоне UZ, в основном, связана с доставкой (импортом) товаров с наиболее популярных мировых торговых площадок (Alibaba, Amazon, eBay), при этом экспортом отечественных товаров и услуг занимается в общей сложности не более 10% интернет-магазинов. В настоящее время заинтересованными министерствами и ведомствами республики ведется проработка вопросов, связанных с взаимодействием с зарубежными компаниями (Openbucks Corp, Amazon.com, Alibaba Group и др.), а также платежными системами, в том числе с PayPal.

В соответствии с Постановлением Президента от 14 мая 2018 года «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции», в целях стимулирования субъектов предпринимательства в сфере электронной коммерции создан Национальный реестр субъектов электронной коммерции. Для ведения Национального реестра субъектов электронной коммерции разработан и запущен в тестовом режиме сайт www.e-tijorat.uz, который дает субъектам предпринимательства возможность на добровольной и бесплатной основе подать заявку на вступление в реестр в электронной форме (в режиме реального времени).

К настоящему времени субъектов электронной коммерции, у которых доходы от реализации товаров и услуг посредством электронной коммерции составляют не менее 80% от общего объема и являющихся плательщиками единого налогового платежа по ставке 2%, зарегистрированных на этом сайте, не имеется.

Платежные системы Узбекистана.

По данным Единого общереспубликанского процессингового центра, количество транзакций, связанных с электронной коммерцией в Узбекистане, во втором квартале 2018 года составило 71,4 млн. (в первом – 70,8 млн.) на сумму 872,4 млрд. сум. (в первом – на 663,5 млрд. сумов). При этом во втором квартале банками было выпущено 908210 пластиковых карт (в первом – 789380 шт.), лидеры: Халкбанк (180374 шт.), Агробанк (129677 шт.) и Нацбанк (79776 шт.). Для сравнения: количество транзакций, связанных с электронной коммерцией в Узбекистане, во втором квартале 2017 года составило 89,5 млн. (в первом – 86,4 млн.) на сумму 16,7 трлн. сум. (в первом – на 16 трлн. сумов).

В настоящее время большинство компаний, ведущих свою деятельность в сфере электронной коммерции в республике, пользуются услугами таких платежных систем, как UPAY – универсальный сервис электронных платежей, UZCARD – межбанковская платежная система, UZPAYNET, CLICK – система мобильного банкинга (имеет около 3 млн. пользователей), PAYME – сервис мобильного эквайринга (около 1 млн.), MBank (около 500 тыс.), UPay (около 200 тыс.) и др. Компания OSON предлагает альтернативную возможность приема оплаты любым способом с любого устройства без наличия наличных средств и банковских карт с использованием пластиковых карт UZCARD. При этом все вышеперечисленные сайты и порталы в той или иной степени предоставляют посреднические услуги (информационный посредник).

Механизм электронной платежной системы республики постоянно совершенствуется, в частности, коммерческими банками предоставляется широкий спектр услуг дистанционного управления банковскими счетами, что позволило за последние пять лет увеличить количество пользователей более чем в 20 раз, а услуг интернет-банкинга и мобильного банкинга – более чем в 21 раз. Действует и развивается с переходом на стандарт EMV единая межбанковская платежная система UZCARD, которая объединяет платежные системы коммерческих банков для осуществления расчетов пластиковыми карточками с микрочиповыми модулями.

Коммерческими банками налажен выпуск банковских карт международных платежных систем Visa, MasterСard, UnionPay, функционирующих в соответствии с правилами данных международных платежных систем. Из 28 банков республики 24 имеют подключение к системе Visa, шесть банков – к системе MasterСard и три банка – к UnionPay. Всего к настоящему времени эмитировано около 700 тысяч карт международных платежных систем. Три банка – Нацбанк, Ипак йули банк и Узпромстройбанк – оказывают услуги интернет-эквайринга по международным картам Visa (принятие банковских карт для оплаты непосредственно на интернет-сайте). Кроме этого, банками предоставляется услуга по онлайн-конверсии с карточек UZCARD на международные карты через системы удаленного банковского обслуживания, которыми можно осуществлять онлайн-платежи на зарубежных электронных торговых площадках.

Проблемы, требующие решения

Учитывая международный опыт электронной коммерции, целесообразно сконцентрироваться на совершенствовании следующих основных сфер регулирования: таможенное и налоговое законодательство, логистика, валютный контроль, вопросы использования электронных денежных средств и меры по защите прав потребителей.

В техническом плане темпы расширения онлайн торговых площадок прямо пропорциональны увеличению охвата населения, пользующегося высокоскоростным интернетом, в том числе посредством смартфонов.

В целях упрощения процедур осуществления розничного экспорта в электронной коммерции страны обычно используют единые документы Всемирного почтового союза (ВПС). Почтовые операторы используются предпринимателями для экспортных поставок товаров до потребителей во всем мире. Для развития экспорта по каналам электронной коммерции необходимо обеспечить практическую возможность экспорта всех товаров с использованием документов ВПС и возврата НДС любыми экспортерами.

Возникающие конфликты законодательных актов в виртуальном пространстве являются одним из основных барьеров для развития электронной коммерции в мире. В рамках попыток придать единые формы нормативным актам в этой сфере многие страны приняли Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) об электронной торговле от 1996 года.

Логистика поставки товаров с помощью электронной коммерции имеет решающее значение в развитии экспортной конкурентоспособности площадок электронной торговли Узбекистана. Для снижения стоимости логистики, услуг экспресс-доставки или почты могут быть подготовлены соглашения, направленные на сокращение логистических расходов в торговле со странами, которые представляют наибольший интерес для экспорта в рамках электронной коммерции, особенно с соседними. Такие соглашения, к примеру, активно используются США, которые заключили подобные соглашения с 31 страной.

Для того, чтобы упростить экспорт продукции ручной работы и предметов искусства по каналам электронной торговли, необходимо четко предписать пороговые параметры для вывоза культурных ценностей, свести к минимуму разрешительные документы. В Голландии, например, требуется получение лицензии только если культурная ценность стоит более 15 тыс. евро и создана более 50 лет назад.

Развитие электронной коммерции требует дальнейшей либерализации валютного контроля и соответствующего законодательства, в первую очередь использования электронных денежных средств, которые помогают увеличить скорость трансграничных транзакций и широко применяются в зарубежных странах.

В целях укрепления доверия потребителей к электронной коммерции возможно принятие «Принципов защиты потребителей в электронной коммерции», например в форме законодательного акта, которые содержали бы требования к публикации информации, обеспечению безопасности данных потребителя в электронной коммерции и наказание за нарушение этих правил.

Одним из вариантов развития в нашей стране электронной торговли могло бы стать создание региональной электронной торговой площадки со странами Центральной Азии или СНГ, так как больший объем внешней торговли приходится именно на эти страны.

Полезный опыт зарубежных электронных торговых площадок

Заслуживает внимания опыт работы зарубежных электронных торговых площадок, которые основное внимание в работе уделяют следующим направлениям:

— создание удобного интерфейса и сбор полной информации о товарах;

— широкий доступ к платежным системам при осуществлении торговых операций, простота оплаты, например, можно использовать как банковские карточки, так и виртуальную валюту;

— использование технологий искусственного интеллекта в целях анализа товаров и эффективности функций, предоставляемых пользователям;

– изучение востребованности товаров в конкретных странах и регионах, выгодные ценовые предложения;

– увеличение покупательского рейтинга (позволяет показывать товар на лучших позициях при использовании покупателем функции поиска через каталог или поисковую строку);

– возможность редактирования пользовательской страницы с применением широкого спектра инструментов и фильтров;

– способность регистрации через социальную сеть, которая намного проще, чем классический способ;

– площадки стремятся защитить клиента от приобретения некачественных или контрафактных товаров;

– платеж поступает на счет продавца только после подтверждения факта доставки покупателю заказанного товара;

– наличие локального адреса у продавца для возврата товара в случае поставки бракованной продукции;

– обеспечение прибыльности торговой площадки (получает доход от прямых продаж своей продукции и от торговцев, продукция и услуги которых представлены на сайте).

Глобальная электронная коммерция

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На сегодняшний день глобальный рынок электронной коммерции является одним из наиболее стремительно развивающихся сегментов мировой экономики, который способствует росту доходов населения за счет организации бизнеса в сфере электронной коммерции с относительно низкой капиталоемкостью и высокой скоростью оборота капитала. В связи с этим по мере развития онлайн-продаж во многих странах сокращается количество сетевых магазинов, например, в США в 2017 году закрылось 8950 сетевых магазинов, и планируется, что в этом году закроется еще 12950 магазинов.

По данным авторитетного немецкого агентства по исследованию рынка и статистики Statista, глобальный рынок электронной коммерции в 2017 году составил 1,51 трлн. долл. и, по прогнозам, к 2022 году вырастет до 2,5 трлн. долл. По показателям 2017 года в области электронной коммерции в мире лидируют Китай с оборотом 496,8 млрд. долл. (в 2016 г. – 402,2 млрд. долл.) и США – 421,1 млрд. долл. (371,2 млрд. долл.). Далее следуют Япония – 96,7 млрд. долл. (88,3 млрд. долл.), Великобритания – 95,1 млрд. долл. (86,7 млрд. долл.), Германия – 63,4 млрд. долл. (57,1 млрд. долл.). Общие объемы электронной коммерции в европейских странах составили 330 млрд. долл.

При этом самые высокие темпы роста электронной коммерции наблюдаются в развивающихся странах, таких как Китай, Индонезия, Индия, Россия и Аргентина. С учетом опережающего роста предполагается, что до 2019 г. показатель доли регионов Азии и Океании в мировой электронной торговле в формате В2С вырастет с 28% до 37%, доля оборота стран Западной Европы и Северной Америки снизится с 61% до 53%. Наибольшей популярностью в продажах через интернет пользуются электроника и медиаконтент – 95,6 млрд. долл., игрушки, товары для хобби, искусства и ремесла, которые составляют 76,5 млрд. долл. онлайн-продаж.

Колорит отдельных стран

По прогнозам аналитиков Statista, в Китае с учетом годового темпа роста электронной коммерции в 14% ее объемы к 2022 году могут вырасти до 959 млрд. долл., при этом в США и Европе годовые темпы роста будут меньше, чем в Китае и составят примерно 8-9% годовых. Особенностью развития интернет-торговли в КНР являются огромный внутренний рынок и защищенность от внешних факторов воздействия на внутреннюю торговлю. КНР располагает собственным интернет-гигантом в сфере электронной торговли в лице Alibaba Group. С 2014 года около 80% интернет-покупок в КНР осуществляются через различные платформы Alibaba Group, в частности, одна из таких платформ – сайт Taobao, который является третим из пяти самых посещаемых электронных торговых площадок в мире, в 2017 г. его посетили более 1,6 млрд. пользователей.

Существенную часть мировой инфраструктуры розничной торговли электронной коммерции контролирует США (eBay, Amazon, сервисы Google – Google Wallet, Google Shopping и др.). Объем интернет-продаж в США в 2017 году увеличился на 15,1% и достиг 8,1% от всех торговых операций в стране, онлайн-ретейлерами пользуются около 80% населения. Росту онлайн-торговли в США способствует доступность интернета на 83% территории страны, при этом 81% онлайн-покупателей используют персональные компьютеры, 10% – смартфоны и 6% – планшетные компьютеры.

Несмотря на наличие сильной конкурентной среды, основным игроком на американском торговом рынке является корпорация Amazon, на долю которой приходятся 65,9% роста онлайн-продаж и 27,4% всех торговых операций. Кроме этого, компания Amazon лидирует по объему продаж в большинстве европейских стран, в частности, в Англии amazon.co.uk с показателями 6,019 млрд. долл., в Германии amazon.de – 9,887 млрд. долл., во Франции amazon.fr – 3,262 млрд. долл. На платформе Amazon.com размещена информация о 350 миллионах наименований товаров, ежегодно скупается более 2 миллиардов штук товаров, ценовая категория основных продаваемых товаров – от 10 до 50 долларов. Склады Amazon занесены в Книгу рекордов Гиннесса, так как их площадь составляет 550 гектаров.

Более половины интернет-продаж в Японии приходится на топ пяти платформ для электронной коммерции, в которые входят Amazon Japan (20,2%), Rakuten (20,1%), Yahoo! (8,9%), Apple (4,6%) и Seven&IHoldings Co. (3,7%). Япония является вторым по величине зарубежным рынком Amazon после Германии. Amazon Japan располагает 12 центрами и 4 центрами Prime Now, что позволяет компании продавать напрямую товары через своих продавцов на рынке.

Доступ к интернету в Японии имеет более 90% населения, которые активно совершают покупки в онлайн-магазинах, из них около 6% покупок происходят с планшетов, 46% – со смартфонов, 48% – со стационарных компьютеров. Основными объектами электронных торговых сделок в Японии являются потребительские товары – 52,1% (продукты питания, бытовая электроника, парфюмерия, мотоциклы, автомобили), услуги – 35,7% (туристические услуги, продажа билетов, финансовые услуги) и электронные товары – 12,2% (электронные издания, онлайн-музыка, видео, игры).

В Германии в 2017 году 27,4% онлайн-продаж на сумму 13,6 млрд. евро было осуществлено посредством трех электронных торговых площадок: Amazon.de – 9,8 млрд. евро, Otto.de – 2,7 млрд. евро и Zalando.de – 1,1 млрд. евро. Кроме этого, Германия считается ведущим европейским рынком электронной трансграничной торговли, в частности, немецкими электронными торговыми площадками активно пользуются европейские потребители, например, 23% онлайн-покупок на них осуществляется из Италии, 17% – из Испании, 15% – из Швеции.

Южная Корея занимает седьмое место на рынке электронной коммерции в мире и третье место в Азии, во многом благодаря наличию высокоскоростного интернет-соединения, доступного большинству населения страны. На долю электронной коммерции в Корее приходятся 10% всех розничных продаж.

Быстрыми темпами развивается рынок электронной коммерции в Сингапуре и к концу 2018 года его показатели могут составить 3,74 млрд. долл., в том числе благодаря работающим на сингапурском рынке таким электронным торговым площадкам, как eBay, Apple, Taobao, QoolO, Alibaba и другие. Кроме этого, компания Amazon в 2017 г. запустила в Сингапуре сервис Prime Now с логистическим центром площадью в 100 тысяч квадратных футов, который работает по другой модели, по сравнению с другими странами, так как он в большей степени зависит от искусственного интеллекта и машинного обучения.

Предпочтения по системам оплат в онлайн торговле

При проведении оплат в онлайн-торговле 55% американцев предпочитают использовать кредитные карты, 25% – систему PayPal и 4% – дебитные карты.

Оплата электронных торговых сделок в Японии осуществляется в основном кредитными и дебитными банковскими картами – 61%, банковскими переводами – 19%, наличными деньгами – 13%, электронными кошельками – 1%.

Большинство интернет-магазинов заинтересованы в том, чтобы их клиенты расплачивались кредитными или дебетовыми банковскими картами, а также через PayPal или аналогичные платежные системы.

Что покупают в интернет-магазинах?

Структура продаваемых в зарубежных странах в электронной коммерции товаров показывает предпочтения покупателей. В 2017 году она выглядела следующим образом:

— сегмент «Мода» – 417,3 млрд. долл. (из них одежда составляла 66%, обувь – 21%, сумки и аксессуары – 14%);

— сегмент «Электроника и медиа» – 357,1 млрд. долл. (из них электроника – 74%, а книги, кино, музыка и игры – 26%);

— сегмент «Продукты питания и личная гигиена» – 170 млрд. долл. (из них еда и напитки – 44%, личная гигиена – 56%);

— сегмент «Мебель и техника для дома» – 225,1 млрд. долл. (из них мебель и товары для дома – 70%, бытовая техника – 30%);

— сегмент «Игрушки, хобби (увлечения) и товары «сделай сам» – 341,1 млрд. долл. (из них товары для детей – 27%, спортивные товары – 16%, товары для сада – 45%, хобби – 13%).

Доля продаж одежды в онлайн-магазинах в Китае составила 37%, Корее – 29%, Голландии – 24%, Швеции – 23%, Бельгии – 22%, что свидетельствует об отсутствии у покупателей опасений приобретать одежду без примерки.

Эдвард Романов

Экономическое обозрение №-8, 2018

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