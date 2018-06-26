Восстановленному экс-главе ГосЧС Бочковскому начали выплачивать зарплату, – адвокат

На сегодняшний день уже выплачено около 15 тыс. грн

Восстановленному по решению суда бывшему главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому начали выплачивать зарплату. Об этом в комментарии «Українським новинам» сообщил его адвокат Игорь Федоренко.

«Вот буквально накануне ему выплатили первую зарплату. То есть начали фактически исполнять решение суда. Это уже прогресс», — отметил Федоренко.

Он подчеркнул, что согласно решению суда, Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. гривен за вынужденный прогул. На данный момент, по словам Федоренко, выплачена месячная зарплата в размере около 15 тыс. гривен.

Напомним, 25 марта 2015 года руководители ГосЧС Сергей Бочковский и Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий. Им инкриминировали злоупотребление служебным положением, вымогательство взяток у подчиненных, внесение ложных сведений в официальные документы, легализацию средств с использованием счетов в зарубежных банках. В тот же день Кабмин уволил их с занимаемых должностей.

Печерский районный суд Киева арестовал Бочковского и Стоецкого на 2 месяца с возможностью выхода под залог в размере 1 млн 182 тыс. грн. Они уплатили залог и вышли из СИЗО.

2 ноября обвинительный акт в отношении Бочковского и Стоецкого был направлен в суд.

Позже суд признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его на посту главы Госслужбы по ЧС. Экс-чиновнику должны компенсировать заработную плату, которая не выплачивалась с момента увольнения.

27 апреля Сергей Бочковский прибыл на свое место работы, однако попасть в кабинет не смог. В ГосЧС заявили, что Бочковского допустят к работе только после соответствующего решения правительства.

Тем временем решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Бочковского в должности обжаловали.

Глава МВД (в его управлении находится ГосЧС) Арсен Аваков неоднократно заявлял, что Бочковский не будет работать руководителем ГосЧС.

19 июня Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел подготовить документы для восстановления в должности Бочковского.





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