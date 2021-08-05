Восстановление в должности через суд: кто из чиновников оспаривал свое увольнение

22 июля этого года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение и восстановил в должности в полиции бывшего беркутовца Александра Маринченко, которого обвиняли в расстреле 48 активистов Евромайдана. Это решение суда вызвало возмущение в обществе. «Слово и дело» исследовало, кто из высокопоставленных чиновников с 2019 года оспаривал свое увольнение через суд и с какими результатами.

Кому удалось восстановиться в должности

В ноябре прошлого года ОАСК восстановил в должности руководителя управления внутреннего контроля (УВК) Государственного бюро расследований. Богдан Чобиток занимал должность руководителя управления, которое должно проводить служебные расследования по фактам неправомерных действий сотрудников. В УВК можно жаловаться на руководителей, которые нарушают закон. Чобиток судился с ГБР и Романом Трубой, по указу которого он и был уволен. В конце концов, суд вынес решение о восстановлении его в должности. В решении сказано, что оно подлежит исполнению немедленно.

9 февраля 2021-го уже Верховный суд Украины восстановил в должности начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, подозреваемого в государственной измене. Шевцов с 2015 года руководил областным отделом полиции Черниговской области. На должность начальника Управления нацполиции в Винницкой области был назначен 28 января 2016 года, однако пробыл на ней недолго. Активисты и местные волонтеры Виннитчины требовали его отставки после того, как в сети распространилось видео с участием Шевцова в «параде Победы» в Севастополе в 2014 году. 4 марта 2016-го руководство Нацполиции сообщило о проведении служебного расследования в отношении Шевцова, а уже 15 марта его задержали ㅡ подозреваемый начальник Нацполиции пытался удрать в Россию.

Удалось восстановиться в должности и судье Оксане Царевич. В марте этого года она вернулась на работу в Печерский райсуд столицы. Рассматривать дела судья пока не будет, но будет получать зарплату. Царевич была одной из судей, которые выносили заведомо неправомерные решения в отношении активистов «Автомайдана». Дело касалось поездки более 1,5 тыс. человек в Межигорье в конце декабря 2013 года.

14 июля 2021 Верховный суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. КС и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020-го о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

Кому восстановиться в должности не удалось

Среди тех, кому не удалось восстановиться в должности оказался бывший генеральный прокурор Виктор Шокин. Он был уволен в 2016 году указом президента, с уточнением, что это произошло «согласно поданному им заявлению». После этого Шокин официально вышел на пенсию. В 2017 году он подал в Верховный суд Украины заявление о рассмотрении вопроса о его восстановлении в должности, но просьба была отклонена. В 2019 Шокин подал в Кассационный административный суд заявление о пересмотре решения, согласно которому ему было отказано в восстановлении в должности генпрокурора, но это заявление также было отклонено.

В восстановлении на своих должностях было отказано судье КСУ Станиславу Шевчуку, директору Государственного бюро расследований Роману Трубе, бывшему председателю Полтавской ОГА Валерию Головко, которого обвиняли в получении взяток.

В этом же списке оказался и первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко. Его подозревают в незаконном обогащении и государственной измене.

В начале этого года суд отказал в восстановлении председателю Государственной таможенной службы Максиму Нефедову и прокурору ГПУ Константину Кулику.

Без удовлетворения судебного иска остался и бывший городской мер Черновцов Алексей Каспрук, который был лишен своего поста «за бездействие».

По кому еще не приняты судебные решения о восстановлении в должности

Среди высокопоставленных чиновников, по которым судебные решения еще не приняты ‒ глава Киевского облсовета Александр Скляров и заместитель председателя Киевского облсовета Валерий Ксензенко. Оба они были уволены как ставленники Александра Дубинского, который был исключен из фракции СН.

Не восстановился в должности и судья КСУ Александр Касминин, которого отстранили еще вместе с Александром Тупицким.

В марте этого года Андрей Заяц был уволен с должности государственного секретаря Министерства иностранных дел, а в сентябре освобожден от дипломатической службы. Он судится в Окружном административном суде города Киева. Среди других требований иска ‒ восстановить его в должности и взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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