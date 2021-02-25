Восстановление по-украински. Как экономика страны удивила мир, пережив коронакризис, и за счет чего вырастет в 2021 году

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Традиционным для Украины двигателем экономики в 2020 году оставался потребительский спрос (Фото: Наталья Кравчук / НВ)

Отечественная экономика, отделавшись от коронакризиса падением всего на 4%, в этом году приготовилась к масштабному ренессансу ВВП и росту зарплат, пишет журнал НВ.

У краине редко удается удивлять экономическими показателями Европу. Однако именно это произошло в ушедшем коронакризисном году: оте­чественный ВВП, по оценкам инвесткомпании Dragon Capital [издатель НВ], сократился лишь на 4%. Опрошенные НВ эксперты признают, что такие цифры можно считать успехом.

Лучше в Европе дела идут только у Польши, чья экономика упала на 2,7%. В развитых европейских странах провалы в 2020‑м были намного заметнее: в Германии — на 5%, во Франции — на 8,3%, в Великобритании — на 9,9%.

«Украинская экономика по итогам 2020 года показала намного лучшие результаты, чем пророчили многие прогнозы», — говорит Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка Украина.

Еще в июне прошлого года МВФ во время подписания с Украиной новой программы Stand By вынес суровый приговор, спрогнозировав падение национального ВВП на 8,2%. «В марте и апреле 2020‑го [когда действовал жесткий локдаун] ситуация казалась очень опасной. Но затем довольно быстро стало понятно, что ужасающие прогнозы вроде того, который сделал МВФ, не соответствуют структуре украинской экономики», — говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Резкое оживление деловой активности в третьем и четвертом кварталах позволили стране достаточно быстро встать на ноги и почувствовать твердую почву.

А 2021‑й станет годом полноценного восстановления экономики. ВВП страны, сжатый словно пружина, согласно прогнозу Dragon Capital, выстрелит ростом в 5,3%. Это тот темп, который почувствуют и бизнес, и все украинцы.

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