Воронченко назвал Россию чумой ХХІ века. Новости политики — Деловая столица

Российские войска уже открыто стреляют в украинцев на поражение, а мировое сообщество до сих пор «обеспокоено»

Игорь Воронченко: «Мы имеем дело с чумой ХХІ столетия». Фото: politkuhnya.info

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает «ДС» со ссылкой на Liga.net.

«Мы ожидаем оценку мировой общественности действиям России против Украины. Откройте глаза! Хватит с этим мириться. Он (президент РФ Владимир Путин) не остановится на Украине, а пойдет дальше», — заявил Воронченко.

Кроме того, он напомнил миру об обстреле оккупантами украинского самолета в 2017 году (речь идет об обстреле Ан-26 из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота РФ над Одесским газовым месторождением в Черном море).

«Пуля сейчас в Гааге. А мир стоит и молчит, пока украинцев убивают. Как мир до сих пор не может понять, что мы имеем дело с чумой ХХІ столетия? В ХХ веке это была нацистская Германия, а сейчас это — империя Россия», — резюмировал.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

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