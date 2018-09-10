Волонтер: На Донбасс прибыла крупная колонна военной техники из России

Жители оккупированной части Донецкой области днем 7 сентября заметили крупную автомобильную колонну, которая прибыла из России

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает «ДС».

По его информации, колонна включала в себя: 12 грузовиков КАМАЗ, 2 микроавтобуса и 1 передвижной комплекс радиоэлектронной борьбы.

Волонтер отметил, что в грузовиках находились военные в возрасте 25-45 лет.

Чтобы не привлекать внимание местных жителей, от границы с РФ до пригорода Донецка автомобили из колонны двигались исключительно полями и с интервалом в 3-5 км.

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