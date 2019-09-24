Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Volkswagen начал выпускать батареи для электромобилей: фото. Авто, Экономика

Volkswagen начал выпускать батареи для электромобилей: фото. Авто, Экономика

Экономика Украины 24 Сен 2019
Volkswagen начал выпускать батареи для электромобилей: фото. Авто, Экономика
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...


Авто-гигант начал выпускать собственные батареи для электромобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустил производство аккумуляторов для электромобилей, говорится в пресс-релизе компании.

Пилотное производство Volkswagen запустил городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония), где расположен экспериментальный завод компании, способный выпускать небольшие партии батарей.

Установка Volkswagen по производству аккумуляторов для электромобилей (фото: пресс-служба VW)

«Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей», — приводит агентство Reuters слова председателя набсовета концерна Ханса Дитера Печа.

Читайте также: Когда в Украине наступит электромобильная революция

В 2020 году VW планирует вместе со своим шведским партнером Northvolt начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 года – начале 2024-го.

В 2020 году в Зальцгиттере также планируется запустить установку по утилизации отработанных батарей.

Volkswagen намерен инвестировать в производство аккумуляторов в общей сложности свыше 1 млрд евро.



Источник

← В Кабмине задумали свезти все министерства в одно здание Зеленский дал номер горячей линии НАБУ, куда можно сообщить о любом факте коррупции →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top