Volkswagen начал выпускать батареи для электромобилей: фото. Авто, Экономика

Авто-гигант начал выпускать собственные батареи для электромобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустил производство аккумуляторов для электромобилей, говорится в пресс-релизе компании.

Пилотное производство Volkswagen запустил городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония), где расположен экспериментальный завод компании, способный выпускать небольшие партии батарей.

Установка Volkswagen по производству аккумуляторов для электромобилей (фото: пресс-служба VW)

«Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей», — приводит агентство Reuters слова председателя набсовета концерна Ханса Дитера Печа.

Читайте также: Когда в Украине наступит электромобильная революция

В 2020 году VW планирует вместе со своим шведским партнером Northvolt начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 года – начале 2024-го.

В 2020 году в Зальцгиттере также планируется запустить установку по утилизации отработанных батарей.

Volkswagen намерен инвестировать в производство аккумуляторов в общей сложности свыше 1 млрд евро.





Источник