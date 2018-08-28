Волкер в сентябре приедет с визитом в Украину

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В посольстве США не указали точную дату визита специального представителя Госдепартамента по делам Украины Курта Волкера.

Волкер осенью посетит Украину УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер в сентябре осуществит визит в Украину.

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Об этом УНИАН сообщили в посольстве США. «Специальный представитель США по делам Украины, посол Курт Волкер посетит конференцию YES в сентябре (конференция «Ялтинская европейская стратегия» — УНИАН)», — сказали в посольстве.

При этом собеседник агентства не указал точную дату визита Волкера, а также не проинформировали о графике встреч с украинскими чиновниками.

На сайте конференции YES сообщается, что в этом году мероприятие состоится 13-15 сентября.

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