Даты визита пока нет.
Курт Волкер / REUTERS
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Украину.
Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в субботу в Брюсселе на полях Брюссельского форума.
«В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток», — отметил Волкер.
В то же время, по словам американского дипломата, даты визита еще нет.
Как сообщал УНИАН, 11-12 марта в Украину с рабочим визитом прибудет высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.
В программе визита — встречи Могерини с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, а также представителями ОБСЕ.
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