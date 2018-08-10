Волкер прокомментировал дело Сенцова

Россияне выбили из украинского режиссера Олега Сенцова признание пытками

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter, передает «ДС».

«Россия должна освободить Олега Сенцова до того, как ее руки будут запятнаны еще одной смертью. «Признание», очевидно, вытянуто пытками… Россия не должна опускаться до этого», — говорится в сообщении.

Напомним, в ЕС заявили, что ожидают от России предоставления Сенцову необходимого лечения и освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины.

Как сообщала «ДС», украинский режиссер был арестован в мае 2014 года и незаконно приговорен к 20 годам заключения. Он объявил бессрочную голодовку 14 мая с требованием освобождения всех украинских политических заключенных.

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