Волкер отреагировал на инцидент в Керчи

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал трагедию в Керченском политехническом техникуме

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает «ДС».

«Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей», — написал Волкер.

Напомним, ранее оккупационная власть Крыма заявила, что стрельбу и взрывы устроил 18-летний студент Владислав Росляков, а после покончил с собой. При этом в сети отметили тот факт, что Росляков после самоубийства заходил в «ВКонтакте».

Все о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом техникуме читайте здесь.

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