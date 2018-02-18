Волкер обсудил с главой МИД Беларуси урегулирование конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта в Украине

Встреча прошла «на полях» 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

«Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров Владимира Макея со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным.

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