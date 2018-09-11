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Волкер на этой неделе посетит Украину

Политика 11 Сен 2018
Волкер на этой неделе посетит Украину
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Спецпредставитель Госдепартамента США будет говорить о пути возвращения мира в Украину.

Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер этой неделе осуществит визит в Украину.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

«На этой неделе я направляюсь в Киев для проведения встреч относительно того, как обеспечить мир в Украине», — заявил Волкер.

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Также спецпредставитель США сообщил, что в субботу, 15 сентября, выступит с речью на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Как сообщал УНИАН, Волкер считает, что Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время. По его убеждению, РФ и руководимые ею силы на Донбассе хотят скрыть созданную ими гуманитарную и экономическую катастрофу.

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