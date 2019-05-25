«Войны всегда очищают. Не исключено, что дело к этому идет»

25.05.2019

Автор теории евразийского мейнстрима о работающем против общества антирынке, запирающих технологиях и «хитрецах» с Запада

«Приходит инвестор и внедряет технологию производства товаров, спрос на которые через 5 лет закончится. Модернизации технология не подлежит. Так инвестор получит прибыль и устранит потенциального конкурента», — говорит профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член ФЭУС МГУ Александр Олейников. Он рассказал «БИЗНЕС Online», как рынок превратился в антисистему, а глобализация осталась на бумаге, чем полезна «очищающая» война и почему Россию спасет революция или Бог.

Александр Олейников — профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член ФЭУС МГУ. В настоящее время работает над созданием теории евразийского мейнстрима как альтернативы англосаксонскому мейнстриму, «нацеленному на рекультуризацию русского народа»

«РЫНОК ПРЕВРАТИЛСЯ В АНТИРЫНОК, АНТИСИСТЕМУ, РАБОТАЮЩУЮ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА»

— Александр Алексеевич, вы являетесь последовательным критиком западного «Экономикса», западных «запирающих» технологий и вульгарных социально-экономических теорий. В этой связи пара вопросов. Куда, по-вашему, такие теории и технологии ведут Запад, к какой цели? И куда идет Россия?

— Что касается мировой экономики с ее господствующей теорией неолиберализма и западного «Экономикса», то сейчас в ней царит полный хаос. Америка натужно пытается вернуть себе роль абсолютного лидера. По многим позициям она действительно таковым является, в частности в электронике. Но ей активно противостоит набирающий силу Китай. Далеко не со всеми шагами Дональда Трампа согласны в Европе. Определенная неуверенность появилась у ближайших союзников Вашингтона, таких как Саудовская Аравия. А это все знаковые страны и регионы. Последний форум в Давосе показал, что согласия в мире нет вообще и в мировой экономике, в частности, все меньше. Набирают силу протекционизм, национализм, популизм, правый и левый радикализм. Неолиберализм и построенные на его основе социально-экономические теории в итоге привели коллективный Запад к разладу и тупику, выход из которого видится для них в нападении на Россию и войне с нами. Военное ведомство Англии, в частности, разработало совсем недавно три проекта нападения на РФ.

Таким образом, налицо острый конфликт, чреватый мировой войной, между агрессивным Западом и целым рядом стран Востока, лидерами которых являются Россия, Китай, Индия, Иран, Турция, страны БРИКС и ШОС. Мир стремительно меняется, однополярность мировой экономики уходит в прошлое, а многополярность набирает силу, приобретая характер военно-политического сотрудничества.

В основе современной так называемой гибридной войны лежат информационно-психологические, финансовые, когнитивные теории и современные компьютерные технологии. Однако в центре этой войны находятся информационно-психологические технологии, направленные на замену традиционных ценностей России как русской Евразии — на вульгарные и языческие ценности США и «коллективного Запада» в целом. При этом надо помнить, что лидеры западных государств открыто заявляют о готовности напасть на РФ.

В центре информационно-психологической войны лежат американские учебники по экономической теории, в частности «Экономикс», основанные на теории маржинализма. Один из ведущих американских ученых-экономистов, теоретик индустриального общества и советник президента Джона Кеннеди Джон Гэлбрейт еще в 1950-х годах сказал: маржинализм вообще не отражает никакой реальности, так как отношения между людьми он заменяет отношениями между цифрами. Драматизм заключается в том, что с начала 1992-го американский «Экономикс» был внедрен в качестве главного учебника по экономике практически во все вузы страны. Реальную экономическую теорию в России, по сути дела, выбросили. Одна треть учебников по микроэкономике посвящена тому, что вообще не существует: кривым спроса и предложения, проблемам так называемой совершенной конкуренции, то есть свободной конкуренции, которой нигде в мире уже нет.

Мало того, с помощью этих ложных теорий происходит отвлечение внимания людей от тех манипуляций, которые проводит федеральная резервная система (ФРС), играющая роль центрального эмиссионного банка США, и крупнейшие частные банкиры, которые являются отцами-основателями данной организации. Кстати, 92 процента всей долларовой массы печатается частными банками, вот этими самыми отцами-основателями ФРС, а остальные 8 процентов — в главном здании ФРС на Уолл-стрит.

— И как много денег печатается?

— С 2008 по 2010 год ФРС ежемесячно печатала, выбрасывая на валютные рынки, по 85 миллиардов долларов. Федеральный резерв монетизирует долг государственного казначейства США и делает это открыто посредством как 300-миллиардной долларовой программы по покупке государственных казначейских обязательств, так и многочисленных манипуляций с печатанием ничем не обеспеченной зелени и покупкой государственных ценных бумаг, продаваемых затем по завышенным ценам многим странам – участникам мировой экономики.

Примерно полгода назад озвучивалась информация о том, что ФРС ежемесячно печатает порядка 250 миллиардов долларов, направляемых на поддержку крупнейших банков США. Что им стоит бросить не 5 миллиардов, как на Украину, а 20, 50 и более на подкуп элит России или других стран, организацию устранения неугодного Америке режима или вообще государства.

Однако вернемся к «Экономиксу». Его опасность для нас заключается в том, что он является формой рекультуризации нашей молодежи в привитии ей ложных представлений не только об экономике как одном из важнейших процессов жизнедеятельности человека, но и о якобы тотальном превосходстве Запада во всем, культивировании низкопоклонства перед ним и его образа жизни. Система высшего образования, основанная на американских и английских учебниках и методиках, формирует в России молодежь, воспитанную на основе прозападных стандартов и ценностей, стремясь настроить ее антиклерикально ― в духе отрицания высших божественных ценностей, утверждая взамен «религию прав человека» и прочие ценности современного общества, подвергнутого агрессивной секуляризации.

Однако на практике в целом ряде стран ЕС наглядно проявляет себя явно тоталитарный, антидемократический строй. Взять, к примеру, Францию и посмотреть, как там разгоняют демонстрации граждан и, в частности, «желтых жилетов». В ход идет весь технический арсенал полиции — от водометов и резиновых пуль до газа. Полиция лупит дубинками всех без разбора: и женщин, и пожилых участников протестов. Очень многие на камеры иностранных журналистов демонстрируют свои окровавленные лица и головы. За все время протестных акций «желтых жилетов» уже погибли 10 человек и пострадали около 3 тысяч! И ничего — Франция по-прежнему считается чуть ли не эталоном демократической страны.

— А как же свободный рынок?

— Никакого рынка нигде нет. Практически везде он уже превратился в антирынок, антисистему, работающую против общества в целом. В конце января нынешнего года министр экономического развития Максим Орешкин заявлял со ссылкой на доклад ВТО, что мировая торговля в прошлом году потеряла порядка полутриллиона долларов из-за различных ограничений. Посмотрите, как ведут себя американцы по отношению к нашим олигархам, да и вообще ко всем русским. Только за последние два года в США заключены и томятся в тюрьмах более 2 тысяч русских людей, арестованных в Штатах и других странах, включая и наших туристов.

Когда им надо, они попирают все законы, начиная с презумпции невиновности и кончая свободной, справедливой конкурентной борьбой. Не лучше ведут себя и по отношению к Европе, прессуют ее, чтобы задавить наш «Северный поток – 2», продавить свои газовые проекты и оставить наш транзит через Украину.

Инвестиции, совместные проекты, технологии — все это хорошо. Наши министры старались и сейчас, несмотря на все санкции, стараются привлечь все это в Россию. Но Запад — хитрецы, они приносят сюда далеко не столько передовые, сколько тупиковые инвестиции и «запирающие» технологии. Есть много работ по тематике конкурентной разведки и различных методов конкурентной борьбы. Там эти методы подробно описываются, в том числе и с использованием «запирающих» технологий.

Что это такое? Скажем, к нам приходит инвестор и внедряет у нас такую технологию производства товаров, спрос на которые через 5 лет закончится, его не будет. А модернизации эта технология не подлежит. Таким образом, инвестор за 5 лет оправдает свои вложения, получит какую-то прибыль, а потом устранит потенциального конкурента. Такие хитрые и коварные технологии применяются не только в отношении нас. Схожие технологии преднамеренного старения и выхода из строя после истечения гарантийного срока бытовой электроники, компьютеров, гаджетов и т. д. активно применяются против потребителей всего мира. Это один из двигателей и стимулов роста потребительского спроса.

«МЫ ЖЕ НЕ ВРАСКОРЯЧКУ СТОИМ: ОДНА НОГА — В ЕВРОПЕ, ДРУГАЯ — В АЗИИ»

— Но что вы вкладываете в понятие «национальное хозяйство», если практически все современные экономисты признают, что мировая экономика глобализирована и уже не сможет существовать в изоляционистском варианте? Китай загнется без Америки, Америка без Китая, Азия без Европы и Большого Запада, мы и другие сырьевые и нефтеносные страны не сможем существовать без носителей технологий, производителей готовых изделий с высокой добавленной стоимостью и покупателей нашего сырья. Насколько национальное хозяйство национально и суверенно?

— Универсального национального хозяйства нет. Каждое государство имеет свои экономические особенности и специфику ведения хозяйства. Тем не менее весь современный капитализм условно можно разделить на две части — западный протестантский и восточный, который по отношению к первому можно отнести к капитализму весьма условно. В свое время мне в руки попала книга, написанная еще в 1990-м директорами японских предприятий и посвященная тому, как они работают. Какие же принципы лежат в основе развития Японии, Южной Кореи, Малайзии, которая ни одного кредита не брала у Америки, Индонезии и т. д.? Это принципы восточной этики, дзен-буддизма, а также общинность, коллективизм, долг и служение, солидарность и справедливость, иерархия и взаимозависимость, нестяжательство. В принципах руководства японской корпорации прямо написано: главной задачей менеджера является не выжимание прибыли из рабочих и повышение дивидендов, а установление здорового социального климата на предприятии, формирование веры в единую судьбу, создание общности и единства интересов. По сути, это третий путь развития.

России также необходим третий путь хозяйствования, в основе которого должен лежать национальный структурный каркас экономического опыта, строящийся на базисе национальных ценностей, традиций, укладов и культурного наследия. Многие перекосы нашей экономики берут свое начало именно в том, что мы игнорируем все национальное, ошибочно думая, что любой хозяйственный опыт, практика и система универсальны, безоглядно внедряем чужие наработки у себя. А вы попробуйте не задумываясь вставить в свой автомобиль деталь от другой модели, выпущенной в другой стране, и посмотрите, как он у вас поедет.

Глобализация в ее заявленном виде осталась только на бумаге. Развитые страны применяют весь доступный им арсенал протекционистских мер. Вторая половина прошлого года прошла под знаком торговых войн, которые плавно перетекли в нынешний. Европа изобретает специальный механизм, чтобы в обход американских санкций работать с Ираном, США пугают санкциями Турцию из-за решения приобрести нашу зенитно-ракетную систему С-400. И таких примеров очень и очень много.

— Вы являетесь противником унификации всего мирового хозяйства на основе англосаксонской экономической системы, в противовес которой предлагаете взять за основу в нашем развитии евразийский мейнстрим. Что это такое? Есть ли расчеты в пользу такого поворота или это чисто философско-экономические теории?

— Я являюсь академиком Академии философии хозяйства, созданной в МГУ на основе лаборатории философии хозяйства, которую возглавляет известный ученый-экономист Юрий Осипов. Два раза в год на конференции к нему съезжаются со всей страны много ученых. На одной из них я, обращаясь к присутствующим, сказал: «Уважаемые коллеги! Почему мы все поклоняемся американскому мейнстриму? Это универсальное слово, обозначающее основное течение, преобладающее направление в какой-либо области, науке, культуре. Ну давайте, если мы не туземцы и у нас в головах хоть что-то сохранилось, толика совести осталась, противопоставим англосаксонскому свой, евразийский мейнстрим». Осипов обернулся на мои слова, а я говорю: «А что, мы ведь Русская Евразия. Мы же не враскорячку стоим: одна нога — в Европе, другая — в Азии. Мы единая страна, которая называется Русской Евразией, исторически восходящая к гиперборейским корням». И крестил нашу страну апостол Андрей Первозванный, которого Иисус Христос неслучайно послал именно к нам. Отправил, зная, что Византия падет. А кто воспримет тогда православие? Кто возьмет эту тяжесть просвещения народов? Он дошел до Валдая, и русские волхвы крестились с радостью. Сохранились эти книги не только Ветхого Завета, но и русские книги, передающие северные традиции и мифы гиперборейских народов и наших древних волхвов, создателей дохристианского православия. Апостол Андрей говорил: «Сбылось то, о чем вы мечтали». И три волхва, которые принесли дары младенцу Христу, были не арабами, а русскими волхвами с Валдая. На арабском Востоке же были сплошные язычники и колдуны.

Русские тогда веровали в русское дохристианское православие. У них была Троица и вера в единого Бога наряду с другими богами. Наша древняя вера не являлась примитивным язычеством. Именно поэтому дохристианское православие органически и почти бесконфликтно переросло в христианское православие, в восточное христианство. Итак, мы должны помнить об этом, на что бы ни упал наш взгляд, будь то экономика, культура, социум. Мы должны смотреть на всю историю с точки зрения не чужого, а своего мейнстрима.

— Кстати, в феврале вышла статья одного из идеологов Кремля, автора словосочетания «суверенная демократия», Владислава Суркова. В ней говорилось о набирающей обороты большой политической машине Владимира Путина, о «путинизме» как идеологии будущего. Также помощник президента РФ пишет: «Открылись пути свободного государственного строительства, направляемого не импортированными химерами, а логикой исторических процессов, тем самым „искусством возможного“». Этот пассаж напоминает некоторые ваши тезисы, разве нет?

— Главной, хоть и не провозглашенной, официальной идеологией нашей страны является идеология либерального монетаризма. Она структурируется в трех принципах:

1. эмиссионного ограничения, который требует сокращать свою эмиссию, а деньги брать в долг у МВФ;

2. кредитного ограничения, кредитной рестрикции, которая выражается в том, что ставка рефинансирования поднимается, а вслед за ней и цена коммерческого кредита, который часто превышает норму прибыли, в результате предприятия либо разоряются, либо уходят в тень;

3. бюджетного ограничения, который гласит, что бюджет не должен в полном и необходимом объеме финансировать промышленность, науку, социальную сферу и т. д. В результате деньги становятся самым главным дефицитом. Я даже в литературе такой факт встречал, что сейчас ряд предприятий кредитуется у бандитов из воровского общака. О какой цивилизованной экономике в такой ситуации может идти речь?

Проводя политику монетарных ограничений, минфин твердит, что, дескать, наши предприятия должны становиться все более рыночными и думать, как зарабатывать деньги самим. И все это делается под надуманным предлогом борьбы с инфляцией. Родоначальником такой политики был Алексей Кудрин. Как-то в одной из телепрограмм, отвечая на вопрос журналиста о влиянии этой борьбы с инфляцией на состояние экономики и темпы ее развития, он ответил: «А кто сказал, что минфин должен заниматься экономикой? Он занимается инфляцией». Хотя любой здравомыслящий человек, даже домохозяйка, вам скажет, что высокий кредит как раз повышает инфляцию, так как растут издержки. Таким образом, эти ребята сами провоцируют инфляцию издержек.

Что же касается статьи Суркова, то он, мягко говоря, лукавит, потому что политика либерального монетаризма приводит к тому, что одно за другим замирают нужные стране предприятия, стоят от безденежья целые отрасли, хиреют и загибаются НИИ, наука в целом, образование, здравоохранение. Все страшно недофинансируется по причине так называемой оптимизации. Москва живет, в ней сосредоточено 80 процентов всех денег, а с нелегальными теневыми и больше, в то время как в глубинке ни местным властям, ни гражданам не хватает ни на что. Люди получают по 6–8 тысяч рублей, но и за это держатся, потому что выбора работы практически нет. Есть такой термин «отрицательное производство», при котором валовые статистические доходы от экспорта нефти, газа, угля, металлов, леса растут, а страна загибается от безденежья. Целые отрасли становятся неконкурентоспособными, из-за банкротства и остановки предприятий разрушаются технологические цепочки, по причине чего мы уже не можем выпускать целый ряд продукции с высокой добавленной стоимостью и высокого технологического уровня.

Принимая все это во внимание, можно утверждать, что Сурков со своей статьей выступает не проводником идей национально-ориентированного государства, а Троянским конем в процессе защиты чужих и чуждых России интересов. Он в данном случае ведет себя очень непорядочно, поскольку, зная все это, тем не менее выдает желаемое за действительное. По сути, преднамеренно вводит нас в заблуждение и обманывает общественность.

«МЫ НА КРАЮ БЕЗДНЫ. ЕСЛИ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ РЕВОЛЮЦИИ СВЕРХУ, МЫ В ОДНОЧАСЬЕ ПРОВАЛИМСЯ»

— Как утверждают многие эксперты, Запад во главе с США ведет против Россиии санкционную, информационную и прочие войны. РФ отвечает контрсанкциями, импортозамещением, национальными проектами и новыми системами немыслимого оружия, вплоть до галлюциногенного. Однако, судя по показателям экономики и уровню жизни граждан, контрмеры малоэффективны. Почему?

— Главная проблема заключается в том, что Россия фактически после развала СССР превратилась в колонию США. В РФ присутствуют, по нашему мнению, все атрибуты внешнего колониального управления:

1) коррумпированная колониальная администрация, подменяющая национальное правительство;

2) выплата контрибуции: мы ежегодно теряем огромный объем финансовых ресурсов (сотни миллиардов долларов), переводимых в офшоры;

3) свыше 90 процентов всего крупного и отчасти среднего бизнеса, по признанию ведущих ученых и политиков, зарегистрировано в офшорах, имея иностранную юрисдикцию;

4) в результате у нас нет своего национального сколько-нибудь значимого предпринимательства, а эффективные народные предприятия, созданные ФЗ Госдумой в конце 1997 года, подавляются картельно-мафиозными группировками;

5) развитие национального бизнеса вообще не является приоритетом правительства и региональных властей;

6) у нас нет своего национального Центробанка, который, по сути, является филиалом ФРС США;

7) минфин РФ действует в интересах США и западного капитала;

8) Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, также не является национальной, подавляя суверенитет России, ставя западные законы выше национальных (ст. 15, ч. 4).

Практическое отсутствие национального бизнеса имеет ряд объективных факторов, тормозящих развитие собственного предпринимательства. В первую очередь это высокая ставка рефинансирования, замененная искусственно ключевой, то есть биржевой, и, соответственно, очень дорогой коммерческий кредит. ЦБ выдает только биржевые, краткосрочные кредиты сроком 1–7 дней под залог своих ценных бумаг (кредит РЕПО). Промышленные предприятия, тем более малые, не могут воспользоваться таким кредитом, имеющим явно спекулятивный характер. ЦБ России, по сути, является биржевым, спекулятивным банком, торгующим через валютные биржи эмиссионной денежной массой, не передавая ее в сферу общественного производства.

Второй, но, по сути, решающий фактор связан с системой рестрикционных принципов (принципы эмиссионного, кредитного и бюджетного ограничений), формирующих всю социально-экономическую политику правительства и страны в долгосрочном режиме. Это финансовая удавка. Вместе с тем считаю необходимым отметить следующее. Путин совершил много ошибок, в том числе уже после выборов. Но он сумел обмануть американцев и, по сути, возродить ВПК. В интервью газете «Коммерсант» заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что только за 2017 и 2018 год в строй было введено более 7 тысяч различных военных объектов, включая предприятия ВПК. Начато возведение таких сложных сооружений, как новейший технополис «Эра» в Анапе и военно-морской кластер в Петербурге. Деньги идут туда. Путин заставил Центробанк прямым путем, без коммерческих банков финансировать ВПК и сельское хозяйство под 3–5 процентов.

— Однако, согласно исследованию «Левада-центра», руководству страны и всем видам чиновников абсолютно не доверяют рекордное количество граждан — 52 процента. Год назад недоверчивых было всего 37 процентов. В ходе опроса респондентам задавали один вопрос: «Всегда ли говорят правду руководители государства, высшие чиновники?». Выяснилось, что безоговорочно верят чиновникам только 2 процента опрошенных…

— А что вы хотите получить от статистики, если коррупция стала уже тотальной, если расслоение общества на богатых и бедных достигло критического уровня.

Вы знаете, я не пророк, но, мне кажется, должно что-то совершиться. Многие говорят, что в ближайшее время будет война в виде краткосрочной стычки русских с американцами. На Ближнем Востоке, скорее всего, в Сирии или где-то рядом. Не исключено, что действительно все дело к этому идет.

— И что, благодаря войне Россию ждет некое внутреннее «очищение»?

— Войны всегда очищают. Феофан-затворник как-то сказал: «А для чего, вы думаете, Господь Бог наслал на нас французов? Да для того, чтобы истребить то зло, которое мы у них же переняли». Он добавил: «Таков закон правды Божьей: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему». Тот, к кому прилепляется, от того и отлепляется. Мы слишком долго поклонялись и продолжаем поклоняться Западу. Грех Советского Союза, при всех его достижениях и хороших делах для людей, заключался в том, что элита уже тогда предала нас. Прежде всего научная и идеологическая. Ее представители уже тогда воспевали капитализм, его преимущества и хаяли социализм.

Говорить сейчас о том, кто сменит существующий режим, у кого в конечном итоге в руках окажется власть, считаю преждевременным, но, думаю, внутри системы такие люди вызревают. Хотелось бы надеяться, что это будет революция сверху. Возможно, Путин пока выжидает и в какой-то момент совершит ускоренное движение, рывок в нужном народу, а не олигархам направлении. Иначе через год-два могут начаться бунты снизу. Мы подошли, говоря корявым научным языком, к точке бифуркации, мы на краю бездны и, если не произойдет революции сверху, провалимся в нее в одночасье. Я уповаю на революцию сверху, а еще на Бога, который должен вмешаться, чтобы восстановить божественную справедливость. Россия, по сути, единственная страна, хранящая православие и верность ему при всех противоречиях и проблемах в верхах. Господь уже не один раз спасал Россию. Думаю, что не оставит Он нас и сейчас. Не исключаю также неожиданную смену власти, в результате которой во главе страны окажется другой патриотически мыслящий президент и начнет проводить политику, противоположную той, о коей нам вещает господин Сурков.

— Да, но сегодня, даже по официальным данным Росмолодежи, 41 процент молодых людей хотят покинуть Россию. Получается, наше будущее не видит себя в этой стране. Но ведь мы постоянно говорим, что сохраняем в неприкосновенности систему наших национальных ценностей и передаем их будущим поколениям россиян. Получается, эти ценности не нравятся молодежи?

— Такое положение дел — это прежде всего результат внедрения в нашу систему образования западных теорий и методологий обучения. В результате у большинства нашей молодежи формируется образ Запада как того светоча, того места, куда надо всеми силами стремиться. Зачем пытаться что-то изменить к лучшему дома, в своей стране? Лучше просто взять и перенести дом вовне, туда, где все уже благоустроено, красиво и хорошо, в сверкающий мир грез. При этом молодежи никто активно и подробно не рассказывает обо всех «прелестях», которые ждут их там в реальности. Что в большинстве стран Запада слова мама и папа заменены терминами «родитель №1» и «родитель №2». Что в Канаде за то, что маленький ребенок направлял в сторону прохожих игрушечный пистолет, и его, и родителей направили на принудительные двухмесячные реабилитационные курсы за агрессивное поведение, ну и так далее.

Второй момент, почему молодежь уезжает и изъявляет желание покинуть Россию, — это отсутствие идеологии, которая сопряжена с разработкой стратегии развития. Куда мы идем, в какое будущее, где план этого похода и какова его конечная точка? Молодой человек, у которого впереди большая и долгая жизнь, хочет наблюдать длинные задачи государства, чтобы увидеть себя в них, найти свое место, встроиться в это движение, а его нет. Молодежь смотрит в долгосрочную перспективу, но не наблюдает ее и себя в ней. Нет больших и глубоких смыслов, ради чего жить. Из телевизора на него ежедневно обрушивается настоящее цунами грязи, гадости, пошлости и всевозможной чернухи. Показательные аресты коррупционеров, факты вседозволенности и бесчинств нахапавших и одуревших от безмерного количества денег представителей так называемой элиты. И на фоне всего этого блестящим глянцем мелькают манящие неоновые огни голливудской сказки.

Наша молодежь разочарована в нашей стране, в лидерах. Она живет в интернете, а не в российской реальности, которая ей не нравится, иначе у Алексея Навального не было бы столько сторонников в ее среде.

— Если люди не верят «пастырям», они в итоге отвернутся от них или расчистят место для новых?

— Ну если с одной стороны люди будут видеть, что отовсюду хлещет ложь, безоглядное стяжательство, несправедливость и насилие по отношению к ним, вполне может и довольно быстро распространиться движение по типу так называемых приморских партизан. Народ наш молчалив. Он молчит, потому что понимает: глупо разговаривать со стеной, биться головой о камень и пытаться обратить на себя внимание недалеких, заносчивых, зажравшихся, ничтожных людей, не по заслугам и не по способностям занимающих свои кабинеты. А их обитатели ошибочно воспринимают это молчание как покорность, тупую смиренность, страх и верность им. Это не так. Русский человек велик. Он не боится никого и ничего, чувство несправедливости чувствует гораздо острее, чем, наверное, кто бы то ни был на земле. И эта язва неправедности, несправедливо проведенной приватизации, захвата и распределения всего богатства страны, сознательного доведения масс людей до обнищания может в любой момент обостриться и полыхнуть. Я не думаю, что в России возможен сценарий майдана. Русский народ неглуп, чтобы помогать одним олигархам в борьбе с другими, чтобы отбросить страну на десятилетия назад и посадить себе на голову еще более беспринципных и хищных дельцов, не выиграв в результате ничего. Но наделать шороху и заставить власть себя наконец услышать наши люди могут.

У России в трудные, критические внутренние моменты всегда было три сценария: революция сверху на основе справедливости, которую ждут люди, революция снизу, если сверху ничего не будет сделано, и сам Бог как верховный судья, чьи пути, как известно, неисповедимы. Господь негласно присутствует и следит за Россией и в самый критический момент поможет. Я в этом абсолютно уверен.

Олейников Александр Алексеевич — доктор экономических наук, профессор кафедры прикладной экономики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва), действительный член (академик) Российской академии естествознания (РАЕ), академик Академии философии хозяйства и действительный член философско-экономического ученого собрания МГУ им. Ломоносова.

Родился в 1947 году.

Окончил Горьковский педагогический институт иностранных языков по специальности «переводчик-референт».

С 1980 года — кандидат экономических наук, с 2007-го — доктор экономических наук.

Окончил высшие богословские курсы при МПДА.

Олейников — автор нового направления в экономической теории, политической экономии национального хозяйства, которое отражено им в серии монографий и изданиях национального учебника.

В настоящее время он работает над созданием теории евразийского мейнстрима как альтернативы англосаксонскому мейнстриму, «нацеленному на рекультуризацию русского народа».





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