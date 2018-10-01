Война за Мукачево. Как эсдеки Медведчука подвели под монастырь Януковича

Недавно СМИ объявили Виктора Балогу (его называют почти главой штаба Гриценко) соратником Медведчука. С дружбой и войной этих политиков связана призабытая история

Балога и Виктор Ющенко на митинге 16 апреля 2004 г. накануне выборов городского головы в Мукачево

О веселых, грустных, поучительных и просто занимательных историях на выборах предлагаем вам вспомнить в нашей рубрике «История украинских выборов» в рамках проекта «Выборы-2019. Какой нам нужен президент».

Виктор Балога действительно начинал свой путь в большую политику вместе с Виктором Медведчуком. В конце 90-х семейная фирма семьи Балог «Барвы», базировавшаяся в Мукачево, была известна на Закарпатье, но в столице представители местной элиты хороших связей не имели. Однако искали. В свою очередь, партия СДПУ(о), во главе которой стоял Медведчук, нащупывала возможности расширения влияния в регионах. Проще говоря, Виктор Владимирович и Виктор Иванович нашли общие темы: эсдеки на выборах 1998 г. получили на Закарпатье 31,17%, а по округу №71 с центром в Мукачево 44,64%. Чтобы было более понятно — ближайших преследователей, Партию зеленых, поддержали всего 6,73%. Небывалый успех!

Сам Балога в мае 1998 г. избирается мэром Мукачево, на следующий год становится главой Закарпатской области. Но уже через несколько лет два Виктора разругались, и Виктор Иванович делает резкий разворот в сторону Виктора Андреевича. Ющенко. В июне 2001 г. он увольняется. По официальной версии — из-за несогласия с отставкой Ющенко с должности премьера, инициированного коммунистами, за которыми виднелась тень главного эсдека. В мае 2002 г. Балога впервые избран народным депутатом, он становится близким соратником Ющенко. И чуть ни злейшим врагом Медведчука. Эта вражда достигла градуса кипения весной 2004 г. на выборах мэра Мукачево.

Этому предшествовал конфликт вокруг избрания главой города Василия Петевки, двоюродного брата Балоги. В конце июня 2003 г. градоначальником избрали Петевку (его поддерживала «Наша Украина»), вторым стал Эрнст Нусер, которого считали креатурой СДПУ(о). Но в июле Сыховский суд Львова по жалобе Нусера признал недействительными выборы городского головы на 15 из 36 участков и обязал территориальную избирательную комиссию определить результаты голосования и итоги результатов выборов с учетом результатов только 21 участка. В Мукачево все равно признали победителем Петевку. Тогда тот же Сыховский суд отменил постановление Мукачевского теризбиркома, а президент Леонид Кучма, главой Администрации которого был Медведчук, подписал указ, ко­то­рым по­ру­чал Ми­ню­с­ту про­сле­дить за вы­пол­не­ни­ем ре­ше­ния Львов­ско­го су­да. Но 29 декабря 2003 г. сессия Мукачевского горсовета подтвердила полномочия победителя. В ответ на непослушание милиция заняла мэрию, куда не пустили депутатов от «Нашей Украины», приехавших поддержать Петевку. В итоге теризбирком постановил провести перевыборы мэра 18 апреля 2004 г.

На них против Нусера баллотировался уже сам Балога. Все экзит-полы показали безусловную победу Виктора Ивановича, но теризбирком объявил триумфатором его оппонента. На тех выборах, кстати, впервые масштабно использовались экзит-полы, ставшие уже осенью 2004 г. одним из подтверждений фальсификации президентских выборов.

Выборы мукачевского головы проходили в атмосфере силового давления и устрашения, что сыграло против власти, консолидировав соратников Ющенко. Их, в частности, обвиняли в нападении на «Беркут». Ничего не напоминает? Кстати, тогдашний глава МВД Александр Белоконь сбежал в Россию после прихода к власти «оранжевых». Через 10 лет по его стопам пойдет еще один «герой» — Виталий Захарченко.

События в Мукачево стали Врадиевкой тех времен, красной линией, переступив которую, власть спровоцировала последующие революционные события осени-зимы 2004-го. Александр Зинченко, еще один бывший эсдек, перешедший в стан Ющенко, говорил, что выборы в Мукачево обнаружили новейшие технологии избирательного процесса: появилась собственная украинская арифметика — не важно, как проголосовали, необходимый результат известен заранее. А по словам тогдашнего омбудсмена Нины Карпачевой, «если придерживаться определенных аллегорий, то в Палермо превратилось не только Мукачево, Палермо стала вся Украина, там, где проходят избирательные кампании». Другая крылатая фраза тех времен, тоже связанная с выборами в Мукачево, принадлежит Виктору Ющенко: «В Украине произошел криминальный мятеж».

И еще один важный нюанс: после использования криминальных элементов, фальсификаций и манипуляций с цифрами, западные партнеры Украины и отечественные элиты окончательно поняли, что президентские выборы 2004 г. власть будет фальсифицировать по мукачевскому сценарию. И без нарушений ставленник власти победить не может. Так что проигрыш Януковича, который к событиям на малой родине Балоги отношение имел весьма незначительное, был предрешен в маленьком закарпатском Мукачево задолго до самого голосования за президента.

Читайте также: БЕЛОЕ БРАТСТВО. КАК В УКРАИНЕ ПОЯВИЛАСЬ МОДА НА ПАРТИЙНУЮ УНИФОРМУ

«ГЕТЬ СТАРИХ ПЕР…НІВ!» КАК В УКРАИНЕ ПОЯВИЛАСЬ ТЕХНОЛОГИЯ «НОВЫХ ЛИЦ»

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник