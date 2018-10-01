Вы здесь: Главная / Политика / Война за Мукачево. Как эсдеки Медведчука подвели под монастырь Януковича

Война за Мукачево. Как эсдеки Медведчука подвели под монастырь Януковича

Политика 01 Окт 2018
Война за Мукачево. Как эсдеки Медведчука подвели под монастырь Януковича
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Недавно СМИ объявили Виктора Балогу (его называют почти главой штаба Гриценко) соратником Медведчука. С дружбой и войной этих политиков связана призабытая история

Балога и Виктор Ющенко на митинге 16 апреля 2004 г. накануне выборов городского головы в Мукачево

О веселых, грустных, поучительных и просто занимательных историях на выборах предлагаем вам вспомнить в нашей рубрике «История украинских выборов» в рамках проекта «Выборы-2019. Какой нам нужен президент».

Виктор Балога действительно начинал свой путь в большую политику вместе с Виктором Медведчуком. В конце 90-х семейная фирма семьи Балог «Барвы», базировавшаяся в Мукачево, была известна на Закарпатье, но в столице представители местной элиты хороших связей не имели. Однако искали. В свою очередь, партия СДПУ(о), во главе которой стоял Медведчук, нащупывала возможности расширения влияния в регионах. Проще говоря, Виктор Владимирович и Виктор Иванович нашли общие темы: эсдеки на выборах 1998 г. получили на Закарпатье 31,17%, а по округу №71 с центром в Мукачево 44,64%. Чтобы было более понятно — ближайших преследователей, Партию зеленых, поддержали всего 6,73%. Небывалый успех!

Сам Балога в мае 1998 г. избирается мэром Мукачево, на следующий год становится главой Закарпатской области. Но уже через несколько лет два Виктора разругались, и Виктор Иванович делает резкий разворот в сторону Виктора Андреевича. Ющенко. В июне 2001 г. он увольняется. По официальной версии — из-за несогласия с отставкой Ющенко с должности премьера, инициированного коммунистами, за которыми виднелась тень главного эсдека. В мае 2002 г. Балога впервые избран народным депутатом, он становится близким соратником Ющенко. И чуть ни злейшим врагом Медведчука. Эта вражда достигла градуса кипения весной 2004 г. на выборах мэра Мукачево.

Этому предшествовал конфликт вокруг избрания главой города Василия Петевки, двоюродного брата Балоги. В конце июня 2003 г. градоначальником избрали Петевку (его поддерживала «Наша Украина»), вторым стал Эрнст Нусер, которого считали креатурой СДПУ(о). Но в июле Сыховский суд Львова по жалобе Нусера признал недействительными выборы городского головы на 15 из 36 участков и обязал территориальную избирательную комиссию определить результаты голосования и итоги результатов выборов с учетом результатов только 21 участка. В Мукачево все равно признали победителем Петевку. Тогда тот же Сыховский суд отменил постановление Мукачевского теризбиркома, а президент Леонид Кучма, главой Администрации которого был Медведчук, подписал указ, ко­то­рым по­ру­чал Ми­ню­с­ту про­сле­дить за вы­пол­не­ни­ем ре­ше­ния Львов­ско­го су­да. Но 29 декабря 2003 г. сессия Мукачевского горсовета подтвердила полномочия победителя. В ответ на непослушание милиция заняла мэрию, куда не пустили депутатов от «Нашей Украины», приехавших поддержать Петевку. В итоге теризбирком постановил провести перевыборы мэра 18 апреля 2004 г.

На них против Нусера баллотировался уже сам Балога. Все экзит-полы показали безусловную победу Виктора Ивановича, но теризбирком объявил триумфатором его оппонента. На тех выборах, кстати, впервые масштабно использовались экзит-полы, ставшие уже осенью 2004 г. одним из подтверждений фальсификации президентских выборов.

Выборы мукачевского головы проходили в атмосфере силового давления и устрашения, что сыграло против власти, консолидировав соратников Ющенко. Их, в частности, обвиняли в нападении на «Беркут». Ничего не напоминает? Кстати, тогдашний глава МВД Александр Белоконь сбежал в Россию после прихода к власти «оранжевых». Через 10 лет по его стопам пойдет еще один «герой» — Виталий Захарченко.

События в Мукачево стали Врадиевкой тех времен, красной линией, переступив которую, власть спровоцировала последующие революционные события осени-зимы 2004-го. Александр Зинченко, еще один бывший эсдек, перешедший в стан Ющенко, говорил, что выборы в Мукачево обнаружили новейшие технологии избирательного процесса: появилась собственная украинская арифметика —  не важно, как проголосовали, необходимый результат известен заранее. А по словам тогдашнего омбудсмена Нины Карпачевой, «если придерживаться определенных аллегорий, то в Палермо превратилось не только Мукачево, Палермо стала вся Украина, там, где проходят избирательные кампании». Другая крылатая фраза тех времен, тоже связанная с выборами в Мукачево, принадлежит Виктору Ющенко: «В Украине произошел криминальный мятеж».

И еще один важный нюанс: после использования криминальных элементов, фальсификаций и манипуляций с цифрами, западные партнеры Украины и отечественные элиты окончательно поняли, что президентские выборы 2004 г. власть будет фальсифицировать по мукачевскому сценарию. И без нарушений ставленник власти победить не может. Так что проигрыш Януковича, который к событиям на малой родине Балоги отношение имел весьма незначительное, был предрешен в маленьком закарпатском Мукачево задолго до самого голосования за президента.

 

Читайте также: БЕЛОЕ БРАТСТВО. КАК В УКРАИНЕ ПОЯВИЛАСЬ МОДА НА ПАРТИЙНУЮ УНИФОРМУ

«ГЕТЬ СТАРИХ ПЕР…НІВ!» КАК В УКРАИНЕ ПОЯВИЛАСЬ ТЕХНОЛОГИЯ «НОВЫХ ЛИЦ»

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

← На конференции в Риге рассуждали о «мазохизме» русского народа Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top