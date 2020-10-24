Война в Карабахе: как возник конфликт и почему он обострился именно сейчас

Каждый факт, мнение, дискуссия по этой теме вызывает волну эмоций в обеих странах

Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Это самое серьезное обострение конфликта в регионе за последние 30 лет. Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как возник нагорно-карабахский конфликт, почему стороны так долго воздерживались от войны и почему вспышка напряженности произошла именно сейчас.

С чего всё началось?

Современная история конфликта начинается с горбачевской перестройки 1980-х годов и роста популярности идей национальной идентичности среди народов, населявших СССР.

Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР, но была населена преимущественно армянами. В конце 1980-х годов армяне обратились к руководству СССР с просьбой перевести их под юрисдикцию Армянской ССР.

Многотысячный митинг в Баку против передачи НКАО Армении. Сентябрь 1989 года.

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Движение местных армян за объединение с Арменией вызвало всплеск эмоций в Азербайджане. Столкновения между представителями двух общин очень скоро вылились в исход азербайджанского населения из Армянской ССР и Карабаха, за которыми последовали армянские погромы в азербайджанском городе Сумгаит в феврале 1988 года.

Правительство СССР пыталось решить вопрос силой, но аресты представителей национального движения в Карабахе, Армении и Азербайджане только усилили их поддержку среди населения и вражду между двумя республиками. В январе 1990 года армянские погромы произошли в Баку, а 20 января в столицу Азербайджана вошли армейские подразделения, сотни гражданских лиц были убиты, ранены или пропали без вести.

В 1991 году с развалом Советского Союза борьба за Карабах вышла на новый виток: стороны получили возможность использовать вооружения, оставленные армией. Особенно ожесточенные бои шли в 1992-1993 годах: обе стороны несли большие потери. Некоторые эпизоды конфликта в это время подпадают под определение военных преступлений. В частности, речь идёт о расстреле в феврале 1992 года гражданского населения из окружённого азербайджанского города Ходжалы: тогда, по официальным данным Азербайджана, погибло более 600 стариков, женщин и детей.

За время конфликта общее число жертв с обеих сторон составило более 30 тысяч человек, более миллиона стали беженцами.

Конфликт стал определяющим фактором постсоветской истории и неотъемлемой частью современной идентичности народов Армении и Азербайджана. Каждый факт, мнение, дискуссия по этой теме вызывает волну эмоций в обеих странах.

А куда смотрело международное сообщество?

Конфликт в Карабахе не раз обсуждался в ООН, а в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, ни одна из которых не была выполнена.

Азербайджанские беженцы из Карабаха

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Попытки посадить стороны за стол переговоров были на разных уровнях. Но каждый раз, когда в Армении или Азербайджане менялись лидеры, приходилось начинать переговоры заново. Занималась переговорами так называемая Минская группа ОБСЕ при сопредседательстве России, США и Франции: она была создана в марте 1992 года на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Минске.

В мае 1994 года посредникам удалось добиться прекращения огня в Карабахе. К тому времени территория автономной области и семи прилегающих к ней районов оказалась под контролем армянских сил.

Продолжающиеся с тех пор встречи и переговоры не привели к каким-то результатам. Ближе всего к прорыву стороны были в 2001 году, когда в американском курортном городе Ки-Уэст президенты Азербайджана и Армении встретились для подписания мирного соглашения. Но в последний момент подписание соглашения сорвалось.

Что с Нагорно-Карабахской Республикой?

Армянская община провозгласила Нагорно-Карабахскую республику (НКР — армяне также называют ее Арцах) в 1991 году. Она остается не признанным никем образованием. Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Армянские военные празднуют победу. Май 1992 года.

НКР регулярно проводит выборы, однако их результаты никем в мире не признаются. Жители самопровозглашенной республики пользуются армянскими паспортами. Телефонные звонки сюда проходят через код Армении.

Как держалось прекращение огня до последнего времени?

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На линии разделения сторон постоянно происходили локальные бои с участием диверсионных групп, дронов, позиционные перестрелки.

Самые серьёзные столкновения произошли в апреле 2016 года, в результате погибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Они продолжались четыре дня и остановились, когда в Москве представители генштабов двух стран договорились о прекращении огня.

В июле 2020 года произошли столкновения на международной границе Армении и Азербайджана, а не в Карабахе. В отличие от эскалации 2016 года, когда премьер-министр России посетил Ереван и Баку, июльские столкновения не вызвали серьезных международных усилий по примирению двух сторон.

Причём здесь Турция?

Народы Турции и Азербайджана связывают тесные исторические и культурные связи, они говорят на языках из одной лингвистической семьи. Политически Турция всегда поддерживала Азербайджан — особенно после развала СССР.

Демонстрация в поддержку Азербайджана в Стамбуле

В истории турецко-армянских отношений есть одна незаживающая рана: массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году, которые признаны актом геноцида парламентами многих стран мира. Турция выступает против такой оценки. Тем не менее, события более чем 100-летней давности и сегодня определяют то, как видят друг друга две страны.

Турция закрыла границы с Арменией, дипломатические отношения между двумя странами прерваны. В 2008-2009 годах лидеры двух стран попытались нормализовать отношения, однако Баку выступил резко против, в Армении прошли массовые протесты и в итоге сближение не удалось. Однако за все время конфликта Турция впервые настолько активно вовлечена в него не только в политическом, но и в военном отношении.

А как насчёт Ирана?

Ирану также приходится балансировать между Баку и Ереваном.

В Иране живет много этнических азербайджанцев — в основном на севере страны, у границ Азербайджана и Армении. Иранские власти обеспокоены возможностью возникновения сепаратистских настроений среди них.

В Иране также достаточно многочисленная армянская диаспора.

В результате карабахского конфликта Армения оказалась заблокированной со стороны Азербайджана и Турции, а транспортная связь через Грузию была достаточно ограничена. Иранская граница для Армении стала фактически «дорогой жизни» в период, когда страна фактически оказалась в экономической блокаде.

Какова позиция России?

Россию связывает с Арменией и Азербайджаном многовековая история, но теперь все гораздо сложнее. И дело не только в том, что Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как посредник должна слушать обе стороны.

Россия поддерживает тесные связи как с Арменией, так и с Азербайджаном

Россия продаёт оружие Армении и Азербайджану на многие миллиарды долларов. Российские компании владеют крупными экономическими активами в Армении. На территории Армении находится большая российская военная база. Большое число граждан Армении находится на заработках в России. Многие граждане Азербайджана тоже работают в России. Российский бизнес вложился в нефтяную индустрию Азербайджана. В самом Азербайджане — довольно много граждан с русскими корнями.

Предполагается, что по этим причинам Россия не занимает однозначную позицию, поддерживая Баку или Ереван.

Почему конфликт вспыхнул с новой силой именно сейчас?

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Эксперты по Южному Кавказу предполагают влияние многих факторов. Вот некоторые из них.

Азербайджан обладает военным преимуществом по сравнению с Арменией: доходы, полученные во время нефтяного бума 2000-х годов, были вложены в создание хорошо обученной и вооруженной армии.

Возможно, Азербайджан решил воспользоваться этим преимуществом, чтобы изменить ситуацию в регионе конфликта с тем, чтобы при продолжении переговоров с Арменией выступить с более сильной позиции, а не со слабой позиции стороны, проигравшей войну, как это было в 1994 году.

Прямая поддержка Турции, чьё влияние в регионе резко выросло после успешного вмешательства Анкары в конфликты в Сирии и Ливии, придала руководству Азербайджана уверенность в досягаемости успеха.

Ведущие мировые державы заняты кризисом, связанным с пандемией коронавируса. В США, в дополнение ко всему, выборы президента являются главным фокусом политического руководства.

Мировая экономика движется к долгому кризису, и цены на нефть — главный источник пополнения бюджета Азербайджана — вряд ли останутся на нынешнем уровне. А это значит, что финансовые возможности для укрепления военного потенциала страны могут быть ограничены.

Наконец, многие эксперты подчёркивают, что Карабах — место гористое, с приходом зимы передвигать боевую технику будет сложнее и поэтому нужно провести операцию до того, как дороги занесёт снегом.

Фото: AFP и Reuters.





































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