Война нервов: как мировая экономика реагирует на события в Сирии

gazeta.ru

Угрозы президентов России и США о ракетных ударах в Сирии пока что слова, а не действия. Но их было достаточно, чтобы взволновать не только мировой политикум, но и финансы. Судя по волатильности рынков, инвесторы еще не до конца поняли, как им реагировать на ситуацию. Не вносят ясности и политические оппоненты. В Белом доме заявили, что на столе у президента Дональда Трампа лежат разные сценарии и окончательное решение он еще не принял. Россия увела свои корабли из порта Тартус из-под потенциального ракетного удара. Мир замер в ожидании. Но это не та тишина, которую любят деньги, и когда армии готовятся к удару, инвесторы нервничают.

Военная готовность и финансы

Нефть. В конце прошлой недели Американский институт нефти опубликовал данные о росте запасов нефти в США — к 6 апреля они увеличились на 1,8 млн баррелей и составили 429,1 млн. Цены пошли на снижение: утром 11 апреля июньские фьючерсы нефти марки Brent опустились до 70,77 долл. за баррель, а майские фьючерсы нефти марки WTI — до 65,36 долл. за баррель.

Но заявления Трампа и Путина о ракетных ударах по Сирии не могли пройти незамеченными для нефтяных котировок. Боевые действия на Ближнем Востоке гарантируют сбои в поставках, и в ожидании обострения, цены пошли вверх, побив четырехлетний рекорд. 11 апреля, на пике торгов, Brent поднялась до 73,09 долл. за баррель, WTI – 66,74 долл. Утро 12 апреля цена встретила на отметке 72,12 долл.

Доллар. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index к 5 апреля показал рост до 90,46, но к 12 апреля показатель уже скатился до 89,529 и оказался на самом низком уровне за последние две недели.

Фондовые индексы. Об обвале на биржах говорить не приходится, но наблюдается снижение, и эксперты связывают его именно с ситуацией в Сирии. Другие обстоятельства — потенциальная торговая война США и Китая в связи с взаимным повышением импортных пошлин, свидетельские показания основателя Facebook Марка Цукерберга в американском Сенате, отчеты американских ведомств об инфляции — отошли на второй план. В среду 11 апреля индексы Nasdaq, Standart&Poors 500, Dow Jones ушли в минус на 0,36-0,90%.

Драгметаллы. Золото и серебро, на фоне снижения доллара и фондовых индексов, подорожали на 0,68% и 0,11%. Эти инвестиционные инструменты — традиционные «тихие гавани» инвесторов. Растущий спрос на них только подтверждает, что есть повод волноваться.

Фото: pixanews.com

Реакция рынков на возможный военный конфликт — эмоциональная и ситуативная. Издание USA Today цитирует главного инвестиционного директору американского Независимого союза консультантов Криса Закарелли: «Рыночные настроения в 2017 году были чересчур оптимистичными и чрезмерно пессимистичными стали в 2018 году. В прошлом году почти все плохие новости отбрасывали, в то время как в этом году плохие новости превращаются в распродажи, а хорошие новости дают небольшой, недолговечный толчок рынкам или полностью игнорируются».

Но у экономики есть и фундаментальные причины для волнений.

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Новая холодная война

Первый утренний твит Дональда Трампа 12 апреля добавил интриги и без того высокому геополитическому напряжению. Американский президент сказал, что удар по Сирии может быть или очень скоро, или совсем не скоро, а когда именно — он ведь и не говорил. Но еще раньше Дональд Трамп успел заявить: отношения между Штатами и РФ сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Тут уже не может быть неоднозначных оценок. Введенные и планируемые Штатами антироссийские санкции — тому подтверждение.

«На российском рынке больше беспокойства в связи с усилением санкций. Это фундаментально влияет на ситуацию в России. Есть информация о бипартийном законопроекте — от республиканцев и демократов, что увеличивает шанс на его принятие — которым вводится запрет на любые операции с российскими государственными долговыми бумагами, причем не только правительства, но и госкомпаний, — говорит экономист Борис Кушнирук. — Это исключает возможность получить в долг в долларах. Если то же будет и в Европе, это создаст чрезвычайные проблемы для России. Да, у нее есть золотовалютные резервы, которые могут позволить решить проблемы в краткосрочной перспективе. Но такие санкции легко ввести и тяжело отменить — вроде Поправки Джексона-Вэника: ее не могли отменить даже после распада СССР».

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак подтверждает — с экономической точки зрения конфликт США и России сейчас хуже, чем в период с 1944 по 1991 годы.

«Во время холодной войны не было таких ограничений на работу с советскими предприятиями, — констатирует эксперт. — Санкции очень жесткие, потому что вводят запрет на сотрудничество с подсанкционными компаниями и бизнесменами для всех без исключения американских компаний, граждан США, а также под санкции автоматически попадают любые компании, которые с ними будут сотрудничать. Никто в мире не захочет портить отношения с США, терять американский рынок ради эфемерных контрактов с российскими компаниями. При этом это далеко не последние санкции. Запрет на работу с долговыми ценными бумагами России будет дополнительный удар уже в целом по российской экономике. На первых порах будет переориентация капитала от российских компаний и рынка России в пользу других. Речь идет о российских энергетических, металлургических компаниях и финансовых учреждениях. Но свято место пусто не бывает – их долю на мировых рынках займут американские, европейские, китайские или любые другие. Рынок адаптируется в любом случае».

Как говорит Борис Кушнирук, сейчас один из главных вопросов — цена на энергоносители. Если котировки на высоком уровне и нет запрета на торговлю российской нефтью, это позволяет России контролировать ситуацию. С другой стороны, обращает внимание эксперт, Россия и режим Путина стали нерукопожатными. То есть у России вроде бы есть финансовая площадка для маневра, но нет международной поддержки, а значит фигуры для маневра ограничены.

«Именно нефть — ключевой вопрос для России, поскольку больше половины бюджета формируется за счет нефтедолларов и за счет них же — две трети экспортной выручки. Пока что ситуация благоприятна для России, — говорит эКушнирук. — Если же удар по Сирии будет нанесен, то важно куда и кто под него попадет. Если удар будет нанесен, и никто из россиян не пострадает, они могут надуть щеки и сказать, что их боятся ударить. Другое дело, если они попадут под удар. Тогда коридор возможности для России мал. Не реагировать? Это не по-пацански. Реагировать? Ни Россия, да и никто, думаю, не готов к ядерной войне. Хотя иногда в войну ввязываются неожиданно. Но пока что я исхожу из того, что если и будет удар, даже мощный, он не заденет россиян и они сделают вид, что их там нет и их это не касается».

Анна Гончаренко







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