Война неизбежна: Считанные годы до третьей мировой с участием России

О надвигающейся и неизбежной войне заявил российский учёный из РАН Владимир Пантин.

По словам ученого, мировая экономика даёт четкие сигналы к тому, что нужно готовиться к войне, намеченная тенденция с вероятностью в 90% также говорит об этом. Пантин заявляет, что причиной будет локальный конфликт, в котором Россия будет вынуждена принять непосредственное участие.

Остались считанные годы до третьей мировой с участием России. Учёный РАН считает, что одной из причин её начала будет то, что США не могут окончательно оправиться от кризиса 2008-2009 гг. Именно поэтому США необходима большая война, которая перекроит геополитическую и геоэкономическую карту мира. Также США планируют усилить свою гегемонию в мире, для этого ей нужна победа в большой войне.

Для России война неизбежна по нескольким причинам. Для США наша страна всегда была камнем преткновения в интересах, которые не поддерживала отечественная политика. Ещё одной целью развязывания войны с Россией является ослабление позиций Китая и её экономики, и всё по тем же причинам — установление гегемонии на всём постсоветском пространстве и Европе, которую Вашингтон планирует полностью подчинить себе.

На первый взгляд, некоторые события, которые меду собой никак не связаны — складываются воедино. Это «арабская весна», создание ИГИЛ* (запрещенная организация в РФ), гражданская война на Украине, грузино-осетинский конфликт, выход США из ДРСМД, и теперь подготовка к выходу из СНВ-3, финансирование подготовки в России цветных революций. Всё это — свидетельства подготовки США к большой войне, в которую втянут Россию.

Театр военных действий может быть не в одном месте, а сразу в нескольких, чтобы Россия рассеяла своё внимание и не могла сосредоточить силы на одном направлении. Так, это могут быть Украина, Прибалтика, Центральная Азия или Ближний Восток. Такой сценарий уже разыгрывался во время Крымской войны 1853-1856 гг.

Начиная с 2019 года и до 2013 будут предприниматься попытки «прощупать» Россию и найти слабые места через Украину и Ближний Восток. По мнению учёного, самым опасным периодом будет 2020-2021 гг. Когда в США пройдут очередные выборы. Вопросом жизни и смерти для России является готовность армии и общества к «горячей» фазе войны, примерно, к 2025 году, как этой готовности не было в Крымской войне, Первой и Второй мировых, Афганской и первой Чеченской войнах. Расчёт США на то, что и в этот раз Россия не будет готова.

Темпы наращивания военной мощи и вооружений России могут говорить о том, что есть большие шансы предотвратить или как минимум жестко ответить и остановить противника в наступлении. Однако не стоит недооценивать противника, а быть в бдительными и постоянно демонстрировать военные возможности, которыми готовы отражать атаки и отвечать на них в течение всего времени от 2020 до 2024 гг.

* — Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Максим Орлов

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