Военный парад в США может обойтись налогоплательщикам в $ 30 млн: EADaily

Военный парад может обойтись американским налогоплательщикам в $ 30 млн. Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей.

«Я видел различные оценки стоимости от $ 10 до 30 млн в зависимости от масштаба парада», — сказал Малвэни.

Как сообщает «Голос Америки», администрация рассматривает возможность проведения парада в День ветеранов, 11 ноября, который в этом году совпадет со 100-летием окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что парад может быть приурочен к одному из трех национальных праздников: Дню поминовения, ежегодно отмечаемому в последний понедельник мая в память о погибших военнослужащих; Дню независимости, который отмечается 4 июля, когда традиционно устраивается салют на Национальной аллее в Вашингтоне; и Дню ветеранов, 11 ноября. В последнем случае парад пройдет через несколько дней после выборов в Конгресс и не будет рассматриваться, как попытка Белого дома повлиять на предвыборный процесс с помощью патриотических мероприятий.

Идея провести в Вашингтоне масштабный военный парад пришла президенту Дональду Трампу после посещения им в прошлом году в Париже военного парада в честь взятия Бастилии 14 июля — национального праздника Франции.





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