Военный эксперт рассказал, чем опасна война России и США

Экс-начальник международно-договорного управления российского Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский рассказал, чем грозит возможный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. По его словам, ситуация между странам в настоящее время хуже, чем была во времена холодной войны.
«Я всегда говорю, что сейчас еще хуже! Во времена холодной войны все было понятно: идеологическая конфронтация, но были определенные истины, была черта, за которую нельзя переходить, никаких угроз, никаких санкций», — цитирует Евгения Бужинского РИА «Новости».
Также Бужинский считает, что если Россия и США вступят в конфронтацию, то это точно закончится применением ядерного оружия.
Высказался эксперт по поводу «дела Скрипаля». Евгений Бужинский уверен, что это «спланированная провокация». Причем, согласованная между Великобританией и США. Провели ее для демонизации и изоляции Россию. А также, чтобы найти предлог для высылки российских дипломатов.
«Поверьте мне, президент Путин — последний человек на Земле, который попытался бы совершить такой ужасный поступок накануне российских президентских выборов и в преддверии чемпионата по футболу в Москве», — добавил эксперт.
Новости политики: Названы последствия новых санкций США
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