Военный эксперт об идее Киева закупить Patriot: выбор у них небольшой

10:5721.06.2018

(обновлено: 11:04 21.06.2018)

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Украинские военные предложили закупить американские комплексы ПВО Patriot. Зачем это нужно Киеву, в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Алексей Подберезкин.

Украина может направить дополнительные доходы государственного бюджета на закупку американских систем ПВО, заявил министр обороны страны Степан Полторак. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент.net».

Необходимые для этого деньги, по его утверждению, должна принести борьба с контрабандой. Ранее кабинет министров Украины утвердил соответствующий план действий.

Военный политолог: Киев заинтересован, чтобы на Украину пошли «реки оружия»»Например, этих четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией», – заявил глава оборонного ведомства.

С первых месяцев силовой операции в Донбассе украинские военные получали от Вашингтона бронеавтомобили, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку.

В конце 2017 года конгресс одобрил поставки летального оружия, после чего в ВСУ начались поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin. Американские власти, однако, запретили использовать их на юго-востоке страны.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал идею Киева.

«Понятно, что Украина, пытаясь превратиться в «европейскую военную сверхдержаву» и регулярно об этом заявляя, должна, как минимум, соответствовать с военно-технической точки зрения. А она этого не может сейчас обеспечить. Сейчас у Украины достаточно старые системы, еще советские – как все это было с конца 80-х годов, так и осталось. На то время это были отличные системы, но с тех пор прошло 30 лет. За эти годы украинский ВПК разваливался и, в конечном итоге, развалился абсолютно. Потому что мало того, что он не финансировался, но и были прекращены любые формы сотрудничества с российским ВПК. Поэтому им сейчас ничего не остается, кроме как менять старые советские системы на какие-то иные. Ясно, что Россия не поставит Украине современные системы. Поэтому у Украины выбор небольшой», – сказал Алексей Подберезкин.

Он отметил, что расходы на закупку современного оружия для экономики Украины неподъемны.

«Но меньше всего правящая элита Украины об этом думает. У них сначала политико-идеологические мотивации. Экономика Украины в последние годы здорово деградировала, бюджет сокращается, внешние долги растут. Закупка вооружений – это дорогостоящая вещь. Этих денег в украинском бюджете, конечно, нет. Значит, они будут урезать иные расходы. Один из вариантов – это, возможно, попытаться занять еще денег на внешних рынках и направить эти средства не в экономику, а на вооружения», – предположил Алексей Подберезкин.

Эксперт: у Украины нет никаких объективных предпосылок «давить РФ оружием»В мае сообщалось, что только в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады военную помощь в объеме 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предупреждала, что передача Киеву летального оружия может привести к эскалации ситуации на Донбассе и многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта.

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