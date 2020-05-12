Военные вирусологи США неоднократно посещали лаборатории в Армении — список

1 мая по запросу издания Tert.am в МИД Армении прокомментировали вопрос подписания российско-армянского меморандума по биологической безопасности. Нынешний проект меморандума не предусматривает гарантию на право какой-либо стороны на вход в лаборатории или односторонний контроль за этими лабораториями, — подчеркнул официальный Ереван.

В сообщении армянского внешнеполитического ведомства, в частности, отмечается:

«Армянская сторона неоднократно отмечала, что персонал лабораторий состоит только из граждан Армении, присутствие иностранных специалистов на территории лабораторий исключено».

Вместе с тем, следует отметить, что эта информация все же не соответствует действительности. О чем же умалчивает МИД Армении?

Так, на протяжении длительного периода армянские биологические лаборатории были интегрированы в реализацию проектов по линии программы Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM) Cooperative biological engagement program (CBEP), о чем свидетельствуют официальные документы Агентства по сокращению угроз министерства обороны США (Defense Threat Reduction Agency/DTRA).

Напомним, Европейское командование вооружённых сил США (United States European Command, USEUCOM, EUCOM) — единое командование в составе Вооружённых сил США со штаб-квартирой в пригороде города Штутгарт, Германия.

По имеющимся сведениям, американские специалисты-вирусологи, участвующие в реализации этих программ, неоднократно посещали как территорию Армении, так и сами биологические объекты. Среди них:

Доктор Тэмми Бэкхэм, работала по линии программы DTRA Cooperative biological engagement program. В своем резюме Т. Бэкхэм отмечает, что в DTRA отвечала за управление обширными научными проектами в интересах Европейского командования (EUCOM) и Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США. С сентября 2017 года по август 2018 года работала на объектах в Турции, Ираке, Армении, Украине, Узбекистане и Казахстане.

Доктор Гэвин Браунштейн, старший научный руководитель программы DTRA Cooperative biological engagement program. С 2009 года четыре раза посещал Армению.

Лэнс Брукс, руководитель отдела DTRA, куратор программ DTRA, реализуемых в армянских биолабораториях. Посещал Армению четыре раза.

Доктор Карл Ньюман, главный научный сотрудник программы CBEP, посещал республику в 2018 году.

Эндрю Чарльз Веббер, помощник министра обороны США по вопросам ядерной, химической и биологической безопасности. Участвовал в проектах Пентагона, в т. ч. по линии взаимодействия с американским спецслужбами. Посещал Армению дважды.

Элизабет Джордж, начальник управления в Агентстве по снижению военной угрозы в Минобороны США. Доктор наук. Руководила реализацией биологических проектов на Украине, в Грузии и Армении. Посещала страну 5 раз.

Люк Джон Клучко, начальник отдела программы DTRA при посольстве США на Украине. Посещал Армению в 2016 году.

Иэн Вотсон, является специалистом в области вирусологии, участвовал в реализации проектов по линии американского министерства обороны и администрации президента США. Посещал республику в январе 2020 года.

По всей видимости, указанный перечень специалистов не является исчерпывающим. В этой связи можно сделать закономерный вывод о том, что по меньшей мере с 2009 года по настоящее время Армения стала объектом пристального интереса американских вирусологов и военных специалистов по линии биологической безопасности. В этом свете хочется адресовать вопрос МИД Армении, известно ли министерству об этих визитах, их целях и о том, насколько сегодня прозрачным для властей Армении является взаимодействие расположенных на армянской же территории биологических лабораторий со структурными подразделениями Министерства обороны США?

Стоит напомнить, как уже сообщало EADaily, в 2017 году Агентство по снижению угроз национальной обороне США (DTRA) запустило пятилетний проект стоимостью $ 6,5 млн, который предполагал, что в Азербайджане, Турции, Иордании, Армении и Грузии поймают и соберут анализы у 5 тыс. летучих мышей и проведут исследования в биолабораториях Грузии и Иордании. Деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии уже давно вызывает вопросы, так как там проводят исследования, которые могут иметь двойное назначение, а одним из спонсоров проектов выступает DTRA.

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