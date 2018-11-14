Военные ООС на Донбассе пошили форму ВСУ для собаки

В районе проведения операции Объеденных сил появился собака в одежде, похожей на форму Вооруженных сил Украины

Об этом 14 ноября сообщили в фонде «Повертайся живим», передает «ДС».

Отмечается, что парсон-рассел-терьер по имени Фин принадлежит одному из бойцов 72-й отдельной механизированной бригады.

Военные нашили на форму собаки шеврон с фразой из мультфильма «Маугли»: «Это будет славная охота».

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник