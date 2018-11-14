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Военные ООС на Донбассе пошили форму ВСУ для собаки

Политика 14 Ноя 2018
Военные ООС на Донбассе пошили форму ВСУ для собаки
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В районе проведения операции Объеденных сил появился собака в одежде, похожей на форму Вооруженных сил Украины

Об этом 14 ноября сообщили в фонде «Повертайся живим», передает «ДС».

Отмечается, что парсон-рассел-терьер по имени Фин принадлежит одному из бойцов 72-й отдельной механизированной бригады.

Военные нашили на форму собаки шеврон с фразой из мультфильма «Маугли»: «Это будет славная охота».

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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