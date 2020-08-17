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Военные на юге Украины совершенствуют фортификации на позициях

Экономика Украины 17 Авг 2020
Военные на юге Украины совершенствуют фортификации на позициях
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В группировке войск, выполняющих боевые задачи на юге страны, продолжаются мероприятия по совершенствованию фортификационного оборудования, маскировки и инженерных заграждений на позициях.

Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева сообщает Командование Объединенных сил в Фейсбук.

«Военнослужащие улучшают уровень скрытости, а также обеспечивают надлежащие бытовые условия несения службы на местах выполнения заданий. Кроме этого, военнослужащие ежедневно проводят тренировки и показывают хорошие показатели физической и психологической подготовки», — добавил генерал-лейтенант Наев.

Командующий обратил внимание на то, что личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности по охране и обороне в полосе ответственности.

Фото: Сергей Минкин

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