Военные Литвы посмотрели на испытания «Академика Черского» с воздуха

Вертолет ВВС Литвы совершил пролет по самой границе экономических зон Литвы и России в Калининградской области. Там сейчас проходит вторые испытания трубоукладчик «Академик Черский», который в декабре возобновит строительство «Северного потока — 2».

По данным навигационного портала Marinetraffic, сегодня, 2 декабря, днем вертолет Eurocopter ВВС Литвы пролетел по границе экономических зон Литвы и России. Воздушное судно прошло на расстоянии около 10 миль от трубоукладчика «Академик Черский». Тот сейчас проходится вторые испытания у Куршской косы накануне возобновления строительства «Северного потока — 2», одним из противников которого выступает и Литва. Вокруг проекта сейчас ходит много слухов, связанных санкциями и планами оператора, и литовские военные могли воочию убедиться, чем занимается судно, которое стало одним из самых знаменитых в этом году.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Трубоукладчик продолжает испытания нового оборудования, в том числе якорной системы позиционирования для укладки мелководного участка газопровода в немецких водах. Немецкий регулятор BSH подтверждал, что Nord Stream 2 AG получил разрешение на строительство 2,6 км трубопровода по двум веткам до конца года и еще одна заявка на январь—апрель рассматривается.

Сейчас в операции у Куршской косы также участвуют четыре судна снабжения — «Умка», «Финвал», «Балтийский исследователь» и «Катунь». Первые три принадлежат Морспасслужбе, которая, очевидно, предоставила «Северному потоку — 2» флот для завершения проекта.

Вертолет литовских ВВС, в свою очередь, пройдя по границе экономической зоны, свернул над Куршской косой на север и улетел в направлении Клайпеды.

Известно, что Eurocopter AS365N3+ Dauphin начали закупать в Литву на замену Ми-8 в 2015 году. Как сообщало Минобороны страны, вертолеты предназначались для выполнения поисковых и спасательных операций.

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