Военнослужащий погиб в результате ДТП на Запорожье

В Запорожском районе в результате ДТП погиб водитель военного автомобиля

Авария произошла 4 июля на автодороге «Днепр-Никополь», сообщили «ДС» в пресс-службе ГУ Нацполиции Запорожской области.

Мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом «МАЗ», не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.

Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Продолжается досудебное расследование.

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