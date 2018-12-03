Военное положение в Украине: в НБУ озвучили последствия для банков — Обозреватель

Состояние банковской системы в настоящее время является стабильным, введение военного положения в Украине не повлияло на ее работу.

Как заявила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова во время брифинга в Киеве, оттоки по банковской системе отсутствуют, передает «Интерфакс-Украина».

«У меня пока отсутствуют данные за пятницу (30 ноября. — Ред.), но объем срочных депозитов не изменился в целом по банковской системе, если сравнивать состояние за неделю до введения военного положения и последние данные, которые мы видели на утро пятницы», — сказала она.

Рожкова уточнила, что ликвидность банковской системы в настоящее время колеблется между 72-75 млрд грн. Обращения банков за поддержкой ликвидности отсутствуют.

«Колебания, которые мы видели, это были колебания текущих остатков. Но им характерны колебания, которые абсолютно не связаны с паническими настроениями», — подчеркнула первый замглавы НБУ.

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По ее данным, в первые два дня после введения военного положения call-центры банков работали более интенсивно, поскольку поступало очень много вопросов от населения. Вместе с тем на сегодняшний день ситуация стабилизировалась.

Также Рожкова напомнила, что в первые дни после введения военного положения наблюдались скачки курса на валютном рынке, но на сегодня ситуация стабилизировалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне новостей о введении военного положения уже несколько дней продолжается ажиотажный спрос на валюты. В первую очередь на этом заработали обменники, которые быстро сориентировались и взвинтили курс доллара.

При этом, согласно информации НБУ, доллар — одна из любимых валют фальшивомонетчиков. Сотни обменных пунктов работают нелегально и никем не контролируются, значит, никто не может гарантировать подлинность купюр. Причем фальшивки попадаются не только в обменниках, но и в банках, а также в терминалах.





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