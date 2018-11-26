Военное положение в Украине: стало известно, что будет с телефонной связью

В случае если в Украине введут военное положение, все сети операторов связи перейдут в управление специального штаба.

Как пояснил агентству «Интерфакс-Украина» директор по корпоративным коммуникациям ПАО «Укртелеком» Михаил Шуранов, компания полностью готова к введению военного положения.

«Во время введения военного положения и при наличии такой необходимости сети операторов связи поступают в управление специального штаба — Национального центра управления сетями, организованного Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. «Укртелеком» ранее, в частности и в этом году, успешно участвовал в учебно-тренировочных мероприятиях такого рода, осуществляя соответствующие действия», — подчеркнул он.

По его словам, обслуживание клиентов компании сейчас идет в штатном режиме.

«Подробнее о каких-то мерах можно будет говорить только после официального начала военного положения и публикации окончательного текста этого правительственного решения», — уточнил Шуранов.

Он также отметил, что накануне военного времени особое внимание органов правопорядка должно быть обращено на кражи и повреждения линий связи.

«В этом году уже было около 20 тыс. таких случаев, в том числе и на магистральных каналах связи. Это необходимо прекратить», — заявил Шуранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения из-за агресии России в Керченском проливе. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит этот вопрос.

Ранее председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу банков. Позже НБУ срочно созвал глав крупнейших банков Украины.





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