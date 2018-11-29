Военное положение в Украине: Россия может устроить подлость для экономики — Обозреватель

Действующее в десяти областях Украины военное положение может сильно ударить по энергетическому сектору страны. Ведь Украина до сих пор закупает значительную часть нефти у России.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он добавил, что подобный ущерб прочувствует на себе каждый украинец.

«Каким бы это кому-то ни казалось странным, но на четвертом году войны Украины с Россией мы абсолютно зависимы от российских нефтепродуктов. Которые хотя и поступают частью из Беларуси, но это все равно российская нефть и российский контроль над нефтеперерабатывающими предприятиями», – подчеркнул Корольчук.

По словам эксперта, почти пять миллионов тонн нефтепродуктов из восьми Украина получает или напрямую из России, или от тех предприятий, которые контролируются РФ.

«И если рассматривать вариант серьезного военного положения, если бы это все было не так… манипулятивно, то тогда, безусловно, можно было бы ожидать ответной реакции России на такие действия Украины. И это бы предусматривало, скорее всего, прекращение сотрудничества в этих направлениях: нефтепродукты, уголь, ядерное топливо», – подытожил Корольчук.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Александр Мусиенко рассказал о том, какую пользу Украине в долгосрочной перспективе может принести ввод военного положения.

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