Военное положение в Украине: озвучен прогноз по курсу доллара — Обозреватель

Украина закроет 2018 год с курсом в 28,9-29,3 грн/$. Сегодняшние же колебания курса гривни к доллару, которые связывают с введением в Украине военного положения, обусловлены исключительно психологическими факторами и попытками спекулянтов раскачать ситуацию.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономист Максим Праздников. Он подчеркнул, что лично видел фотографии обменников, продающих доллар по 29,5-29,6 грн/$.

«Понятно, что это ситуативно на некоторый промежуток времени. Если мы в принципе говорим об изменении курса, о том, что происходило с долларом, то достаточно давно шла речь о том, что к концу года мы ожидаем курс около 29 гривен за доллар. На это влиял целый ряд факторов», – пояснил Праздников.

По его словам, хотя введение военного положения и могло выступить неким катализатором ситуации, но это далеко не единственный фактор, который обуславливает просадку курса.

«Можно говорить о том, что в определенных пределах – 28,9-29,3… это то, с чем мы, скорее всего, год и закроем», – подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара утром во вторник, 27 ноября, сразу после введения в десяти областях Украины военного положения, вырос на 41 копейку и был установлен на уровне 28,38 грн/$. В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 32 копейки и составил 32,31 грн/€.

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