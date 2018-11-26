Военное положение в Украине: НБУ срочно собрал глав крупнейших банков

Национальный банк Украины собрал в понедельник, 26 ноября, на 12:00 глав правления крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения.

Как сообщается на сайте НБУ, на встрече присутствовали руководители крупнейших 40 банков страны. Она была посвящена в частности подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения в случае его возможного введения.

«Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», — отметил глава Национального банка Яков Смолий.

Следовательно, Национальный банк не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

«При необходимости банки могут пользоваться, как и раньше, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA. Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса под давлением психологических факторов. Национальный банк для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», — отметил Смолий.

Правление НБУ призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

Ранее Смолий заявил, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу банков.

«Любые принятые решения никоим образом не повлияют на работу банковской системы”, — сообщил Смолий на заседании Совета национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время его планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь. В ответ, несмотря на провокации со стороны РФ, группа украинских кораблей продолжила путь к месту назначения.

Министерство иностранных дел назвало провокацию с буксиром нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву и призвало международное сообщество к реакции.

В итоге российская сторона перекрыла Керченский пролив и перебросила в район инцидента ударные вертолеты ВС РФ. Позже к месту происшествия прибыли два российских штурмовика Су-25.

Позже стало известно, что на выходе из Керченского пролива Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины. В итоге шесть человек получили ранения, а три украинских корабля были захвачены.

После этого президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит этот вопрос.





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