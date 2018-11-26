Военное положение в Украине: названы последствия для экономики

Возможное введение военного положения в Украине не ударит по экономике страны и не помешает ее сотрудничеству с Международным валютным фондом. Однако если эскалация конфликта с Россией в Азовском море будет развиваться дальше, последствия будут иными.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, экономист Павел Кухта. По словам эксперта, военное положение не означает, что страна перестает жить и бизнес останавливается.

«Если ситуация ограничится теми стычками, которые были, возможно, временным введением военного положения, я надеюсь, что без эксцессов и существенных ограничений свобод, если это выльется в политические последствия, то серьезного ощутимого эффекта для экономики не будет», – заявил Кухта.

Экономист отметил, что если положение усложнится и пойдет эскалация военного конфликта, тогда ситуация для страны будет другой – «будем фактически мобилизовываться».

Эксперт прокомментировал информацию СМИ о том, что военное положение помешает Украине получать кредиты МВФ.

«Сейчас я бы не ожидал введения какого-то жесткого регулирования, ограничений. Относительно МВФ нет жесткого юридического ограничения, что МВФ не может кредитовать страну в подобном состоянии. МВФ был в Афганистане и в Ираке, когда там шла война», – сказал он.

«Вопрос в том, как военное положение будет введено. Оно подразумевает и возможность создания военных администраций, и возможность мобилизации людей, тех или иных активов. Но сейчас не видно оснований проводить массовую мобилизацию в ответ на стрельбу между катерами в Азовском море… Мы можем ожидать, что даже если будет введено военное положение, то это будет в формате, дружественном к нормальной экономической жизни», – считает Кухта.

Экономист также добавил, что в условиях полномасштабного конфликта Нацбанк должен был бы вводить ограничения на отток капитала за рубеж, чтобы предупредить панику, но сейчас об этом речи нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время его планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь. В ответ, несмотря на провокации со стороны РФ, группа украинских кораблей продолжила путь к месту назначения.

Министерство иностранных дел назвало провокацию с буксиром нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву и призвало международное сообщество к реакции. В итоге российская сторона перекрыла Керченский пролив и перебросила в район инцидента ударные вертолеты ВС РФ. Позже к месту происшествия прибыли два российских штурмовика Су-25.

Позже стало известно, что на выходе из Керченского пролива Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины. В итоге шесть человек получили ранения, а три украинских корабля были захвачены. После этого президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит этот вопрос.

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