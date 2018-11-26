Военное положение в Украине: что будет с долларом и кредитами

Возможное введение военного положения в Украине отобразится и на ситуации в экономике. Больших перемен, уверены опрошенные экономисты, ждать не стоит. При этом, согласно закону, простых украинцев по правилам военного времени могут обязать работать на оборону, а у предприятий — забрать имущество.

Также военное положение может повлиять и на курс доллара в Украине. Если такое решение насторожит инвесторов и кредиторов, количество получаемой валюты может сократиться.

OBOZREVATEL разобрался, как военное положение может повлиять на ситуацию в экономике.

Кредит МВФ и внешние факторы

Чего ждать от МВФ. Вопреки представлениям о том, что Международный валютный фонд не кредитует воюющие страны, на самом деле на программу сотрудничества с Украиной военное положение повлиять не должно. На сайте организации сказано, что помощь могут получить государства-члены Фонда, которые находятся в сложных экономических и финансовых обстоятельствах. Условий о том, что страны не должны находится в военном положении, нет.

Мнения экспертов о том, повлияет ли возможное введение военного положения на работу с кредиторами, расходятся. К примеру, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что никакой реакции со стороны МВФ ждать не стоит. «Четкого условия, что МВФ не выдает кредиты странам, в которых идет войны или странам, которые находятся в избирательном цикле, нет. Должны ли оценивать возможное влияние введения военного положения и учитывать эти расчеты при согласовании меморандуме и утверждения маяков? Думаю, что да. Но МВФ не может запретить Украине, которая де-факто уже воюют с государством-агрессором, ввести на отдельной территории военное положение», — отмечает Мазуренко.

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В то же время эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян считает, что военное положение наоборот может подтолкнуть Фонд к более существенной поддержке Украины. Так, задача МВФ поддержать страну, с которой реализует программу. «Сейчас стоял вопрос о выделении или $1 млрд IFF или $3,9 млрд по программе stand-by. Возможно, военное положение подтолкнет МВФ к программе stand-by», — отмечает экономист.

Что будет с курсом доллара. Главная опасность от введения военного положения, уверен аналитик Егор Комов, ухудшение позиции Украины на мировых кредитных рынках. Кроме того, такой шаг не может не отобразиться на настроениях инвесторов.

«Задача нашего правительства будет состоять в том, чтобы убедить инвесторов: это всего лишь формальный шаг и ситуация остается контролируемой. Я как инвестор не буду рисковать своим капиталом и идти в страну, которая объявила военное положение. Это же касается и внешних рынков заимствования. Мы понимаем, что так или иначе приходится выходить с ценными бумагами на рынок. Кто будет давать в долг стране, в которой есть опасность обострения военного положения и не возврата средств? Тут придется также хорошо поработать для того, чтобы ситуация не изменилась в худшую сторону», — отмечает Комов.

«Я как инвестор не буду рисковать своим капиталом и идти в страну, которая объявила военное положение. Это же касается и внешних рынков заимствования. Мы понимаем, что так или иначе приходится выходить с ценными бумагами на рынок», — отмечает эксперт

При этом экономисты считают, что новости о военном положении также могут стать одним из факторов давления на курс гривни. Так, участники рынка в ожидании последствий могут более активно покупать валюту, что приведет к ее подорожанию.

«У НБУ есть резервы для того, чтобы сгладить возможные последствия. Это означает, что если рост и будет, то плавный. Пока мы видели укрепление гривни и, в принципе, определенный запас для аргументированной девальвации без особых последствий у нас есть», — считает Владимир Мазуренко.

Худший вариант. Эксперты сходятся во мнении, что значительного удара по экономике стоит ждать только в том случае, если следом за введение военного положения последует жесткий ответ со стороны государства-агрессора. «Может быть блокирование азовских портов. Это худший сценарий. Если будет усугубляться конфликт, это может отобразиться на работу в акватории Азовского моря. При полной блокировки, согласно моим расчетам, порты потеряют до $2 млрд. В Одесском порту оборот 30-35 млн тонн, в Азовском — до 4 млн тонн», — рассказывает Егор Киян.

Что ждет простых украинцев

Трудовая повинность для работоспособных. Главный принцип военного положения — на оборону должны работать и простые украинцы, и армия, и предприятия. С этой целью в законе предусмотрена возможность задействовать работоспособных украинцев в военной сфере. Например, их могут обязать выполнить трудовую повинность: ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, а также выполнять работы, «которые имеют оборонный характер».

Отчуждения имущества предприятия и переквалификация. На территории, где действует военное положения, частные и коммунальные предприятия обязаны помогать военным. Например, закон позволяет отчуждать имущество, которое необходимо для обороны. Это может быть как транспорт, так и другая техника. Кроме того, предприятия по запросу обязаны переквалифицироваться и использовать свои мощности и трудовые ресурсы на нужды обороны.

К слову, получить возмещение конфискованного имущества можно будет через суд.

Комендантский час. На бизнес также может повлиять еще одна норма закона «О военном положении» — введение комендантского часа. Это может ударить по отельно-ресторанному бизнесу.

Переводы средств. Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что введение военного положения не отразится на банковской системе Украины. Мол, она будет работать также, как и работала. «Любые принятые решения никоим образом не повлияют на работу банковской системы”, — сообщил Смолий на заседании Совета национальной безопасности.

При этом аналитик Егор Киян предполагает: скорее всего после официального объявления военного положения должно последовать ограничения движения капиталов в Россию и наоборот. Это может повлиять на те предприятия, которые продолжают работать с государством-агрессором.

Отметим, что 26 ноября в 16.00 Верховная Рада Украины рассмотрит введение военного положения в Украине. Днем ранее корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины, захватив три судна. На борту есть как минимум шестеро раненых, 23 украинца стали военнопленными РФ.

В связи с инцидентом президент Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.





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