Военное положение уничтожит экономику Украины — ГОСНОВОСТИ

Введенное Порошенко военное положение будут продлевать столько, сколько это будет удобно действующей власти. При этом действия Киева, уверены эксперты, ударят по всем секторам экономики страны.

После введения военного положения моментально обрушился курс национальной валюты. Колебания, вызванные «ситуативными и психологическими факторами», коснулись и акций украинских компаний, по-прежнему демонстрирующих негативную динамику на биржах.

Прогнозы экономистов довольно пессимистичны. В случае продления военного положения Украине стоит ожидать роста потребительских цен, подорожания бензина, угля, электроэнергии, сокращения социальных расходов.

По мнению директора «Института развития экономики Украины» Александра Гончарова, в первую очередь, это отразится на бюджете Украины, который перестанет получать налоговые отчисления от крупных игроков рынка, в особенности представителей энергетической сферы. Сертификат Торгово–промышленной палаты Украины о форс-мажоре позволяет отсрочить денежные обязательства перед контрагентами, чем, несомненно, компании воспользуются.

Украина на 80% зависима от импортного бензина, дизтоплива и автомобильного газа, причем 60% общего объема импорта контролирует Россия. В то же время цены на все без исключения товары и услуги зависят от стоимости топлива, потому вслед за увеличением стоимости нефтепродуктов и газа вверх поползет буквально все.

Эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук, в свою очередь, отметил высокую вероятность энергетического коллапса. Военное положение проведет к прекращению поставок угля из России, при этом запасов на складах ТЭС сегодня – «терпимый минимум». Атомные станции просто-напросто не вытянут нагрузки, особенно учитывая тот факт, что 80% ядерного топлива, опять же, идет из России.

Кроме того, Украине не стоит ожидать поступления прогнозируемых 2 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Инвесторы не будут рисковать. А дефицит бюджета, уверен директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, неминуемо заставит власти сократить все социальные программы: медицину, образование, пенсии и т.д.

Эксперт подытожил, что в существующих реалиях принятый в конце ноября бюджет на 2019 год становится бесполезным. При этом власть во главе с Порошенко, очевидно, пытающаяся таким образом сорвать предстоящие выборы, собственноручно загнала себя в «капкан» и, кажется, не до конца понимает, что делать в сложившейся ситуации.

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