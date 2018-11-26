Военное положение отыграется на гривне: грозит ли национальной валюте обвал — politeka.net

Вероятность введения военного положения в Украине после атаки Росси на Азовском море может негативно сказаться на курсе гривны

Пока же на рынке наблюдается затишье. Курс гривны по отношению к доллару практически не меняется ни на межбанке, ни в обменных пунктах.

На 26 ноября Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,80 грн.

«На межбанке в конце прошлой недели торговля завершилась удешевлением валюты США на 1 копейку: курс перед выходными днями зафиксировался в рамках 27,73−27,75 грн. Валюты на торгах было настолько много, что Нацбанк выходил выкупать излишек. И если бы не действия регулятора, то межбанк ушел бы ниже отметки в 27,70 грн», — отметил эксперт.

Как прогнозировали финансисты, на этой неделе межбанк будет работать в рамках 27,73−27,78 грн за доллар.

Но дальнейшее колебание курса пока представить сложно.

Специалисты осторожны в прогнозах, какой в ближайшее время будет ситуация на валютном рынке, однако в любом случае не рекомендуют панически скупать валюту и закрывать банковские депозитные счета.

Спокойной пока ситуация остается и на наличном валютном рынке, никакого ажиотажа в кассах банков или обменных пунктах нет.

В столице 26 ноября минимальный курс продажи доллара составляет 27,87 грн. При этом средний ценовой коридор находится в рамках 27,95−28,03 грн за доллар.

На сегодняшний день самый высокий курс валюты США — 28,10 грн. Покупают доллары у населения по 27,11—27,23 грн.

Что касается курса евро, то он снова снижается: за прошедшую неделю упал на 16 копеек. 26 ноября Нацбанк определил стоимость евро на уровне 31,55 грн. В обменных пунктах курсы также практически не изменились: покупка — 31,37−31,41 грн, продажа — 31,82—31,80 грн.

Напомним, в НБУ срочно созывают банкиров из-за военного положения.

Как сообщала Politeka, за 4 года Украине предстоит выплатить более 20 млрд долгов.

Также Politeka писала, что российские оккупанты обнародовали имена раненых во время стычки в Керченском проливе украинских моряков.

Источник: Факты

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