Военное положение не было введено ради выборов президента, — Турчинов

Военное положение в конце февраля 2014 года не было введено для того, чтобы была возможность провести выборы президента

Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявил бывший и.о. президента и действующий секретарь СНБО Александр Турчинов, передает «ДС».

«27 числа (февраля 2014 года — ред.) вечером я приказал подготовить указ о введении военного положения. Который, кстати, не дает право свободного применения оружия, для этого есть объявление войны. 28-го на заседании Совбеза я планировал получить поддержку этого решения. Но указ не может работать, если не одобрит Верховная Рада. Именно потому 28 февраля я собрал лидеров политических сил и фракций, чтобы получить политическую поддержку», — сказал Турчинов.

Но, с другой стороны, политики понимали, что такой военное положение может сильно затянуться.

«Действительно, многие политические лидеры того времени понимали, что российская агрессия может затянуться на неограниченно долгое время. Были основания считать, что введение военного положения приведет к срыву выборов, а у меня будет неограниченная власть и время», — сказал он.

«Именно поэтому за это решение проголосовал только я один. При этом я понимал, что получение легитимного президента усилит позиции Украины. Я вынужден был согласиться, ведь пока Янукович считается Россией легитимным президентом, есть постоянная опасность вторжения «, — пояснил Турчинов.

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