Военное положение: Какие фракции проголосовали против. Новости политики — Деловая столица

30 депутатов Верховной Рады, большинство из которых являются членами «Оппоблока», проголосовали против введения военного положения в Украине

Об этом свидетельствуют результаты голосования за проект закона №9338 «Об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине», передает «ДС».

В частности, против проголосовал 21 депутат «Оппозиционного блока», еще восемь «против» дали внефракционные нардепы, а также один представитель парламентской группы «Видродження».

В то же время, поддержали президентский указ 120 членов фракции БПП, 64 — «Народного фронта», 23 — «Самопомич», «Видродження» — 3, Радикальная партия — 16, «Батькивщина» — 13, «Воля народа» — 8.

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