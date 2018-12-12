Военное положение. Идет проверка системы мобилизации — СНБО — новости Украины, Экономика — Liga.net

Александр Турчинов
Если не будет угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил России военное положение не будет продлено, сказал Турчинов
С введением военного положения в стране происходит масштабная проверка всей системы подготовки и мобилизации страны для противодействия полномасштабной военной агрессии. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время встерчи с главой представительства НАТО в Украине Александром Винниковым.
«Мы изучаем сильные и слабые места в системе безопасности и обороны страны, и делаем соответствующие выводы и коррективы», — сказал секретарь СНБО.
Турчинов подчеркнул, что в случае отсутствия угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил России военное положение не будет продлено.
Военное положение в Украине ввели в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории, которые граничат со страной-агрессором РФ и Приднестровьем. Военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.