Военное положение и рынок недвижимости: застройщики рассказали, чего ждать — Обозреватель

Военное положение в Украине не повлияет на работу первичного рынка недвижимости. Ни установленные сроки, ни ход строительства от временного особого режима не изменятся.

Об этом OBOZREVATEL рассказали украинские застройщики. «На всех объектах строительства работы осуществляются по графику в штатном режиме – бесперебойно заказываются и поставляются материалы для строительства, работают рабочие. Сейчас больше всего осложнений возникает в связи с ухудшением погодных условий, ведь с

наступлением зимы на строительстве определенные виды работ переносятся на теплое время года», – пояснила пресс-служба BD Holding.

В строительной корпорации «Укрбуд» также отмечают: все запланированные сроки строительства и обязательства перед клиентами остаются в силе и повода для волнения в связи с введением военного положения нет. Также в корпорации напомнили: военное положение действует только в 10 областях, которые граничат с РФ, либо имеют выход к морю.

«Конечно, мы заметили некоторое снижение покупательской активности из-за общей паники 26 ноября, когда еще не было известно, в каком объеме и на какой территории будет введено военное положение. Но уже сегодня ситуация выравнивается – клиенты понимают, что на Киеве военное положение отразится незначительно, поскольку не приведет к серьезным изменениям в экономике Украины», – поясняет президент корпорации «Укрбуд» Александр Лятамбор.

Как будет работать рынок недвижимости

pixabay.com

Директор по развитию строительной компании NOVBUD Вячеслав Павлов в комментарии OBOZREVATEL заявил, что проблем для строительной отрасли ждать не стоит, при этом из-за подорожания доллара, наоборот, может увеличиться спрос на недвижимость.

«На данный момент, ориентируясь на ситуацию в финансовом секторе и потребительские настроения, мы не видим рисков для бесперебойной работы строительной отрасли в целом и в столичном регионе в частности. Застройщики, работающие на рынке девелопмента уже не один год, имеют мощный и надёжный инструментарий, чтобы в полном объёме продолжать выполнение взятых перед инвесторами обязательств и завершить строительство своих объектов», – уверен Вячеслав Павлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения, а Верховная Рада 26 ноября провела заседание, на котором 276 депутатов проголосовали за его введение в отдельных областях на 30 дней.

Причина введения нового положения – Керченский кризис, который возник 25 ноября 2018 года, когда пограничные корабли РФ атаковали ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины, захватив три судна (два украинских военных бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу»), в результате чего украинцы стали военнопленными РФ.





Источник