Военное положение: гривна начала падать

Фото: Корреспондент.net

Гривна может обвалиться из-за введения военного положения

За несколько часов курс доллара в киевских обменниках вырос на 10 копеек, а на межбанке приближается к 28 гривнам.

Котировки гривны на открытии межбанка в понедельник, 26 ноября, установились на уровне 27,86-27,93 гривни за доллар. В то время, как в пятницу межбанк закрылся на уровне 27,74 — 27,76 гривны за доллар.

В полдень средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 27,86-27,93 гривни;

Евро — 31,69-31,76 гривни;

Российский рубль — 0,4189-0,4202 гривни.

Наличный курс доллара также начал расти на «черном рынке» и в обменниках Киева.

В 09:00 в обменниках курс покупки американской валюты был 27,75 гривен, а к 12:00 вырос на 10 копеек.

Нацбанк установил на сегодня курс доллара на уровне 27,79 гривен.

Отметим, вопрос введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе Верховная Рада рассмотрит в 16:00. Накануне его введение одобрили совет СНБО и президент Петр Порошенко.

В НБУ ранее заявили, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы. Тем не менее, Нацбанк срочно собирает глав крупнейших банков на совещание.

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