Военное положение – что происходит в областях Украины, последние новости — РБК-Украина

Фото: Военное положение вводится в 10 областях Украины

Оборонные предприятия и ж/д транспорт перейдут на особый режим работы

С утра 28 ноября в 10 областях Украины ввели военное положение. В связи с этим вдоль границ выставят боевые бригады, усилят охрану портов, а ж/д транспорт и оборонные предприятия перейдут на особый режим работы. В то же время, в Кабинете министров говорят, что военное положение не скажется на экономике и соцобеспечении граждан. Школы, медучреждения, почта и аэропорты работают в штатном режиме.

Общая мобилизация по стране не объявлена, пока лишь планируют проводить собрания с резервистами.

Что происходит в украинских областях после введения военного положения – в материале РБК-Украина.

В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская.

Военное положение будет действовать с 09:00 28 ноября до 09:00 27 декабря.

Вопрос мобилизации

В Минобороны и Генштабе ВСУ пояснили, что общей мобилизации не будет. Пока работа будет вестись только с резервистами первой очереди (люди до 40 лет). С ними планируют проводить собрания по принципу стрелкового дня – раз в неделю. За время, проведенное на сборах, резервисты получат денежную компенсацию от 3000 до 5000 гривен, в зависимости от должности.

Боевые бригады, штабы обороны, блокпосты

С началом действия военного положения Украина вдоль границ с РФ и на Азове выставит боевые бригады. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время визита в Черниговскую область в среду, 28 ноября.

Кроме того, в областях появятся штабы обороны. Цель их создания: проверка резерва (военных), возможностей мобилизации и технического состояния.

По состоянию на утро среды, 28 ноября, полиция переведена на усиленный режим ведения службы. Правоохранители просят жителей носить с собой документы, удостоверяющие личность. На въездах в Винницу правоохранители уже установили вооруженные блокпосты. Полиция проверяет подозрительных лиц и авто на предмет наличия запрещенных предметов.

Как сообщалось, подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе уже приведены в полную боеготовность.

Порты

В связи с военным положением в портах Бердянска и Мариуполя увеличат число военных и усилят защиту портов. Об этом в среду, 28 ноября, заявил замначальника Генштаба ВСУ Украины Родион Тимошенко.

Ситуация на КПВВ

На КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом погранслужбы находятся в режиме боеготовности. Работают все три пункта пропуска: «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». Перед КПВВ «Чонгар» сотрудники управления Нацполиции в АРК проверяют документы граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях.

Курс валют

Мэры областей призывают жителей не впадать в панику в связи с введением военного положения в Украине: не скупать продукты и не волноваться относительно курса валют.

По состоянию на утро среды, 28 ноября, ситуация с курсом валют немного стабилизировалась: в некоторых городах в обменниках доллар начал снижаться до прежнего уровня. Так, в центре Николаеве в большинстве обменных пунктов доллар покупают по 28,40 грн, а продают по 28,80 грн, сообщает издание Новости N.

В Харькове обменные пункты покупают валюту по 28,25 грн, продают по 28,75 грн. Во Львове средний курс находится на уровне 28,15-28,60 грн/доллар, в Одессе — 28,15-28,55 грн/доллар, в Днепре — 28,20-28,60 грн/доллар. В Киеве валюту покупают в среднем по 28,15, а продают — по 26,60 грн/доллар.

Фейковые SMS

Тем временем, военкоматы предупреждают жителей о фейковых SMS о мобилизации. Сообщается, что в последние дни от имени Минобороны жителям стали поступать провокационные SМS-сообщения с предложением прибыть в комиссариаты для мобилизации. Об этом заявило оперативное командование «Восток», действие которого распространяется на Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Пока никаких указов относительно мобилизации не поступало. В случае ее объявления прежде всего будут призваны резервисты первой очереди. Сейчас военные комиссариаты лишь проводят сверку учетных данных.

Ограничения для россиян

В связи с военным положением в Украине для россиян будут введены ограничения во въезде, а также в банковских операциях. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Никаких ограничений по снятию депозитов, валютообменных операций и поездок за границу для граждан Украины — не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. Я думаю, что это вполне оправданно», — подчеркнул президент.

Школы



Все школы работают в штатном режиме, сообщили в Минобразования Украины. В ведомстве подчеркнули, что любые изменения возможны лишь в том случае, если этого требует безопасность детей и защита страны.

Комендантский час

Пока официальной информации о введении комендантского часа в областях нет.

В частности, в Харьковской области исключили введение комендантского часа из-за военного положения.

Оборонные предприятия

Как пояснили РБК-Украина в пресс-службе «Укроборонпрома», особый режим будет на предприятиях только в тех областей, в которых будет введено военное положение. Особый режим работы будет включать возможное изменение графика работы предприятий и их производственной деятельности.

Транспорт

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уже поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

«Мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования», — заявил министр.

Планируется также активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. Министр предупредил, что у каждого наготове должен быть «тревожный рюкзак» с трехдневным запасом всего самого необходимого.

«Укрзализныця» работает в штатном режиме. В компании не будут уменьшать объемы перевозок основных товаров, но введут специальный режим контроля за опасными грузами.

Банки и органы соцзащиты

В Кабмине и Нацбанке успокаивают: все банки и органы соцзащиты будут работать в штатном режиме.

В Минэкономразвития заверили, что украинцы смогут осуществлять все экономические операции в обычном режиме на всей территории Украины.

«Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении.

Это касается и работы соцструктур. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет, сообщили в Минсоцполитики.

Фонд социального страхования сохранит все выплаты в условиях военного положения.

Почта

«Укрпочта» работает в штатном режиме: условия выплаты пенсий и пересылки корреспонденции не изменятся. Никаких изменений в графике работы и ценах также не предусмотрено.

Медицина

Областным медучреждениям поручили обеспечить запас донорской крови и препаратов, а руководителям – транспортировку больных и раненых. Все гражданские жители будут получать лечение без изменений. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять не менее 10-15 военных, пишут запорожские СМИ.

Реакция России

На третьи сутки появилась первая официальная реакция президента РФ Владимира Путина на инцидент в Керченском проливе. Российский президент назвал нападение РФ на украинские корабли «провокацией», которая была выгодна президенту Украины Петру Порошенко. При этом Путин удивлен тем, что военное положение в Украине было введено после «обычного пограничного инцидента».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об угрозе эскалации конфликта на Донбассе из-за военного положения.

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