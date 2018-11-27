Военное положение. Что может угрожать экономике Украины — Новое Время

Курс доллара на межбанке в продаже вырос сегодня на 22 копейки по сравнению с закрытием и составляет 28,13 грн. Евро подорожал на 13 копеек до 31, 80 грн. В то же время курс доллара в обменниках 27 ноября пересек отметку в 30 грн за доллар, курс евро составляет 33,75 грн. Об этом — в сюжете Радио НВ.

Есть ли угрозы для банковской системы

Рисков для работы банковской системы в случае введения военного положения нет, прокомментировал ситуацию глава Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

По его словам, НБУ не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках. Ликвидность банковского сектора — 75 млрд грн. Национальный банк имеет достаточно ресурсов и инструментов, чтобы сдержать ситуацию.

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Сейчас объем международных резервов достигает 18 млрд долларов. Там готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких скачков курса под давлением психологических факторов.

Пополнение банкоматов наличными

Как сообщил Интерфаксу один из участников внеочередной встречи, Национальный банк Украины дал задание пополнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможно увеличение спроса населения. Накануне во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Яков Смолий уже заявлял, что банковской системе ничего не угрожает.

Падение цен на украинские акции

Украинские акции в Лондоне и Варшаве начали дешеветь в 26 ноября утром из-за агрессии в Азовском море. Снизились в цене котировки еврооблигаций. Гривна на межбанке ослабла, в том числе на черном рынке. Наличный курс вырос на 10 коп. 27 ноября НБУ установил курс гривны на уровне 27,89 грн за доллар. На черном рынке доллар в продаже по 28,5 грн.

Партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесаный сказал, что определенная нервозность на рынке связана с введением военного положения. Компании, которые имеют гривну, хотят ее обменять на валюту. Впрочем, по прогнозам компании курс сохранится в прогнозируемом коридоре 27,70-28,20 грн за доллар, возможно, будет скорректирован в пределах 28-28,5 грн.

Успокоить население

Задача чиновников — успокаивать население, сказал финансовый аналитик Алексей Кущ. Наибольший удар примут на себя государственные банки, поскольку большая часть банковского сектора находится в государственной собственности. Там хранится только более 250 млрд грн депозитов физических лиц. И одномоментный отток хотя бы пятой части этих вкладов на рынок разгонит инфляцию и ослабит гривну.

Принципы МВФ

Переводить слабую украинскую экономику на военные рельсы — это фактически уничтожить ее, предостерегает экономист. Вывести ее могут разве что инвестиции или заимствования на внешнем рынке, что будет практически невозможно, пока Украина не пройдет политический цикл и не переизберет власть. К слову, Международный валютный фонд сначала убеждал, что юридически не имеет права не помогать странам в состоянии военного конфликта, а потом вообще промолчал о перспективах дальнейшего кредитования, отметил Кущ.

Экономическая подоплека — Керченский мост

Ситуация в Керченском проливе может иметь фундаментальное экономическое обоснование, рассказал член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Крымский мост обошелся России в 4 млрд долларов.

Некоторые участки моста начали проседать в море, высота других растет со скоростью от 30 до 82 миллиметров в год. И поэтому россияне начали искать виновных, чтобы сгладить весь негатив внутри страны в адрес высшего руководства государства, говорит эксперт. К тому же, у них нет компенсаторов, потому что мост застрахован только на миллиард рублей в страховой компании, зарегистрированной в Крыму уже после аннексии.

Остановка портов ударит по экспорту

В прошлом году порты Мариуполя и Бердянска суммарно сгенерировали около 9 млн тонн грузов, сообщают в Центре транспортных стратегий. Более 60% этого грузопотока составили грузы металлургических предприятий Мариуполя — Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и Азовстали.

Остановка работы портов прежде всего ударит по интересам этих предприятий, существенно уменьшив валютную выручку и увеличив расходы на логистику, говорит Виталий Шапран. Кроме того, для Бердянского порта важен экспорт зерновых грузов, он будет затруднен.

Прекращение поставок угля из России

Без угля, электричества и газа может остаться Украина из-за введения военного положения, сообщил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук. Ведь прекратятся поставки угля из России.

Запасов его минимум, собственной добычи недостаточно. Для потребителей это может обернуться отключениями электроэнергии. Не спасут и атомные электростанции, которые также на 80% зависят от топлива из России, говорит эксперт.

Вице-премьер-министр социальной политики Павел Розенко заявил, что введение военного положения не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей.

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