Водители смогут ездить со смартфонами вместо удостоверений и без техпаспорта. Новости политики

Кроме того: наша страна поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020, а бразильские Super Tucano могут появиться в украинских ВВС

Е-права: украинские водители смогут не возить с собой техпаспорт и пластиковое удостоверение

Кабинет Министров Украины согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.

Е-права и электронной техпаспорт — это цифровой образец пластикового водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, содержащий уникальный электронный идентификатор (QR-код). Водитель со своего смартфона может предъявлять эти документы полицейскому, а тот с помощью специальных технических средств подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Для заказа электронного водительского удостоверения или электронной техпаспорта гражданину нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія») и пройти электронную идентификацию.

Бразильские Super Tucano могут появиться в украинских ВВС

Легкие турбовинтовые штурмовики Super Tucano производства Бразилии могут быть приобретены для вооружения ВВС ВСУ. «Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano,» — написал в своем Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии.

EMB-314 Super Tucano — легкий штурмовик, разработанный компанией Embraer сперва в качестве учебного самолета, однако впоследствии он был доработан под легкий турбовинтовой штурмовик. Первый прототип полетел в 1999 г., с этого момента «Туканы» уже находятся на вооружении ВС Бразилии. Партию «Туканов» приобрели даже США.

«Тукан» может нести полторы тонны полезной нагрузки, а при условии наличия подвесных баков способен летать до восьми часов. Для его взлета и посадки достаточно 900-метровой взлетной полосы. Штурмовик вооружен двумя крупнокалиберными пулеметами под .50 калибр, боезапас каждого составляет 200 патронов. Расположены они в крыльях самолета. Кроме пулеметов, EMB-314 может нести управляемые бомбы, ракетные контейнеры или ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля».

Также во время встречи с президентом Бразилии Владимир Зеленский предложил перезапустить совместный космический проект с использованием бразильского космодрома «Алкантара».

В ближайшее время будет испытан новейший стартовый командный пункт

В ноябре Воздушные Силы Украины начнут испытания нового стартового командного пункта (СКП). Об этом сообщает АрмияInform. Он оборудован современными системами связи и навигации, удобными местами управления, метеостанциями и средствами связи.

«Современные средства связи, предусмотренные на СКП, обеспечивают не только качество коммуникации, но и увеличивают ее дальность. Это значительно усилит безопасности составляющую полетов», — говорится в сообщении.

Комплект имеет резервный источник питания для обеспечения автономной работы. Внутри кузова предусмотрены рабочие места для руководителя полетов, наблюдателя, хронометриста, радиомеханика, синоптика. Благодаря новым средствам телекоммуникации есть возможность использовать радиолокационные данные в едином информационном пространстве и оперировать сведениями о воздушной обстановке далеко за пределами аэродрома. А новые метеостанции будут предоставлять в десять раз больше данных для оценки метеообстановки в районе полетов.

Также напомним, что в Вооруженных Силах Украины внедрят логистическую информационную систему LIS учета горюче-смазочных материалов. Внедрение этой системы состоится в рамках программы правительства США. Она позволит осуществлять учет горюче-смазочных материалов на качественно новом уровне, а в будущем — отказаться от бумажного учета.

Использование единой базы данных в виде системы LIS позволит получить информацию о реальной наличие вооружения и военной техники в ВСУ по маркам, техническим состоянием, географией расположения и подчиненности. Тогда можно точнее определить потребность по всей номенклатуре горюче-смазочных материалов — как каждой воинской части и подразделения, так и в ВС Украины в целом.

Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020

Наша страна сразу на 7 пунктов улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран.

«Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций — результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и «зеленый свет» для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении», — прокомментировал результаты рейтинга премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга. Наибольший прогресс наше государство продемонстрировало по компонентам «Защита миноритарных акционеров» (+27 пунктов), благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях. +10 пунктов — за компонент «Получение разрешения на строительство». Это стало возможным за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и внедрения представления сообщений онлайн, а также уменьшения стоимости разрешений на строительство в пределах Киева.

Кроме того, на повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам: «Подключение к электросетям»: упрощение подключения к электросетям и упорядочение технических условий, а также внедрение географической информационной системы. Украина также улучшила надежность электроснабжения, введя механизм компенсации отключения; «Международная торговля»: упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров; «Регистрация имущества»: повышение прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощения регистрации имущества; «Доступ к кредитам»: улучшение за счет улучшения доступа к кредитной информации через создание нового Национального реестра кредитов в Национальном банке Украины.

Госгеокадастр открыл данные о геонадрах, а Минфин запустил проект «Е-контракт»

На Публичную кадастровую карту нанесли новый информационный слой «Геонадра» — информация о выданных разрешениях на пользование недрами. Это существенный шаг к формированию единой системы госкадастра, отмечают в правительстве.

В системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется ГП «Государственный информационный геологический фонд Украины» и доступна всем гражданам.

В Кабмине также напомнили, что 11 октября Госгеокадастр открыл информационные слои «Леса», «Незарегистрированные земли» и «Природно-заповедный фонд».

Кроме того, был дан старт проекту Е-контракт, который интегрирует и автоматизирует процессы трех государственных систем: Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины (E-data — Spending — расходы бюджетных средств), Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства (Prozorro).

Е-контракт поможет упорядочить процедуру заключения договоров на всех ее этапах — от инициации до отчетности, а также станет новым инструментом для анализа данных и контроля за использованием публичных средств.





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